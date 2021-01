Instagram als Online Marketing Tool

Soziale Medien besitzen heute eine große Reichweite. Bei Facebook sind es mehr als zwei Milliarden Menschen, die über das Netzwerk theoretisch erreicht werden können. Der von Facebook übernommene Foto-Sharing-Dienst bringt es mittlerweile auf gut eine Milliarde Nutzer weltweit. Damit besitzt das Unternehmen eine große Macht und ist eine bestimmende Größe auf dem Himmel der sozialen Medien. Bei näherer Betrachtung erscheint ein Vorteil von Instagram schlagend zu sein. Diesen strategischen Vorteil hat vermutlich auch Facebook gesehen, als es das Netzwerk kaufte. Um knapp 20 Milliarden hat man den Dienst vor Jahren erworben. Aus Sicht der Nutzer ist dieser Erwerb von Vorteil, weil die Kombination beider Netzwerke Sinn ergibt. Die Unterscheidung ist aber stark ausgeprägt. Bei Instagram stehen die Fotos im Vordergrund der Nutzer. Der Wert eines Kontos steigt mit der Anzahl der Nutzer.

Instagram als Treiber im Online Marketing

Je mehr Nutzer Sie auf ihrem Account haben, desto wertvoller ist der Account auch für Sie. Aus diesem Grund muss jeder Betreiber auch so rasch als möglich seine Nutzerbasis erhöhen. Damit wird auch der Mehrwert erreicht. Mit jedem Foto was geteilt wird, erreicht man einen erweiterten Nutzerkreis. Diese Möglichkeit lässt sich auch deshalb erweitern, weil sich dadurch viel Sinnvolles ergeben kann. Als Beispiel kann die Teilbarkeit eines jeden einzelnen Posts erwähnt werden. Je mehr Nutzer Sie auf ihrem Konto haben, desto höher wird dadurch auch die erzielbare Reichweite. Aus unternehmerischer Sicht ist dies ein klarer Mehrwert. Wenn Sie einen Instagram Account besitzen, sollte die Nutzeranzahl kontinuierlich ansteigen. Die Frage in diesem Zusammenhang ist in dem „Wie“ zu sehen. Wie schaffen Sie es, ihre Nutzerbasis zu erhöhen, sodass Sie einen Maximalwert an Nutzen aus ihrem Konto erzielen können. Auf diese Frage wollen wir im nächsten Unterkapitel näher eingehen.

Erhöhung der Nutzeranzahl als Wettbewerbsfaktor

Die Frage der erhöhten Wettbewerbsfähigkeit dank mehr Nutzer wurde bereits im oberen Teil behandelt. Jetzt geht es um die Erweiterung der Nutzerbasis. Diese kann organisch begründet werden oder durch den temporären Zukauf von Followern. Wenn Sie einen Push-up suchen, dann können Sie Instagram Follower kaufen. Die Follower sollten letztlich auch ein organisches Wachstum begründen.