Hilfsmittel für die Arbeit

Die meisten Arbeiten benötigen Hilfsmittel, um sie erfolgreich durchführen zu können. Es gibt kaum eine Tätigkeit, bei der dies nicht der Fall ist. Selbst die banalsten Aufgaben, wie Texte zu schreiben, benötigen ein Gerät, auf dem das Schreiben möglich ist. Ähnlich ist es mit fast allen anderen Dingen auf der Welt.

Die einzigen Tätigkeiten, die ohne Hilfsmittel und allein mit einem Menschen durchgeführt werden können, sind einige Tätigkeiten in der Produktion. Produktionsbereiche, vor allem in der Industrie, versuchen alles zu automatisieren, sodass wenige Mitarbeiter benötigt werden. Wenn beispielsweise ein Arbeitsprozess ohne einen Menschen und somit durch einen Computer oder Roboter durchgeführt werden könnte, würde sich jede Firma in der Industrie für den Computer entscheiden. Computer arbeiten zum einen dauerhaft und benötigen keine Bezahlung, zudem machen sie den gleichen Prozess immer wieder, sodass nur dann Fehler auftreten, wenn das Programm fehlerhaft geschrieben wurde.

Experten sind auch der Meinung, dass in der Zukunft viele Aufgaben der Menschen von Computern und Robotern übernommen werden, sodass es einen riesigen Wandel in der Industrie geben wird. Die Industrie ist aktuell ein Bereich, der extrem profitabel und deshalb gut bezahlt wird, aber wenn diese Arbeiten automatisiert werden, dann werden extrem viele Menschen ihren Job verlieren. Sie müssen dann teilweise Jobs machen, für die eine hohe Ausbildung benötigt wird und werden trotzdem weniger verdienen.

Utensilien

In der Industrie wird selbstverständlich viel mit Werkzeugen, einer Hebezeuge oder Leitern gearbeitet. Dies sind übliche Hilfsmittel, an die jede Person bei dem Begriff denkt. Aber Hilfsmittel werden auch in den ganzen anderen Arbeitsbereichen verwendet, an die normalerweise nicht gedacht wird. Selbst Fußballer benötigen mehrere Hilfsmittel. Manche sind essenziell, wie es zum Beispiel der Fußball an sich ist, wobei andere wie Fußballschuhe nur empfehlenswert sind.

Im Büro lassen sich ebenfalls viele unterschiedliche Utensilien finden, die unbedingt benötigt werden. So ist es zum Beispiel der Computer, der Drucker, Tacker, Kopierer und das Telefon. Ohne all diese Dinge wären die meisten Arbeiten im Büro nicht möglich.

Ähnlich ist es beim Frisör, der nur dann arbeiten kann, wenn er über seine Schere und Rasierer verfügt.

Ohne die richtigen Utensilien sind viele Jobs nicht machbar und es ist abzuwarten, wie sich diese Hilfsmittel in der Zukunft verändern werden, sodass viele Jobs noch besser und präziser gemacht werden können.