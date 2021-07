Granulate sind bei der Nahrungsergänzung auf dem Vormarsch

Frankfurt am Main (ots) - Die regionale Gewichtung des ETF-PORTFOLIO GLOBAL (ISIN: DE000A0MKQK7) wurde im Rahmen der jährlichen Portfolioüberprüfung neu festgelegt. Schwellenländer holen weiter auf und wurden von 31,5% auf 35,3% aufgestockt. Positionen in Europa und Nordamerika wurden reduziert und haben noch einen Anteil von 23,5% bzw. 28,4% am Gesamtportfolio.…