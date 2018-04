In den letzten Jahrzehnten hat sich das Leben entscheiden gewandelt. Als im Jahr 1991 das Internet eingeführt wurde, konnten sich selbst die Erfinder vermutlich nicht vorstellen, welch weitreichende Folgen das WWW auf die Menschheit haben würde. Heute ist es ganz selbstverständlich, online Theaterkarten zu bestellen, soziale Netzwerke zu pflegen oder einzukaufen. In Deutschland spricht die Statistik ebenso für sich wie in vielen anderen Ländern: Im Jahr 2017 gaben 81% der Bundesbürger an, das Internet regelmäßig zu nutzen. Knapp nach der Jahrtausendwende im Jahr 2001 waren es gerade einmal 37 Prozent. Kein Wunder, dass der Handel auf diesen Trend reagiert. Immer mehr Shops entscheiden sich dafür, ihr Waren online zu vertrieben oder zusätzlich zu bestehenden Filialen auch den Einkauf über das Internet zu ermöglichen. Per E-Mail und soziale Netzwerke können Firmen darüber hinaus ganz gezielte Werbemaßnahmen setzen. Das sensationelle Service von Klick Tipp geht dabei noch einen Schritt weiter.

Online Marketing punktet mit zahlreichen Vorteilen

Das Internet hat sich also in nahezu jedem Lebensbereich durchgesetzt und macht auch vor dem Marketing nicht halt. Generell geht es dabei um jede Maßnahme, die ein Unternehmen setzt um seine Zielen zu erreichen. Zum online Marketing gehören unter anderem folgende Bereiche:

Homepage

Display Advertising – darunter versteht man Banner, die mit Ton und Bild arbeiten

Content Marketing: Verbreitung von Werbematerial auf vielfältigen Kanälen, z.B. soziale Netzwerke, in Blogs und Ratgebern

Suchmaschinenoptimierung: Firmeneinträge sollten in Suchmasken immer möglichst weit oben erscheinen

E-Mail Werbung

Ein ausgewogener Mix aus diesen verschiedenen Bereichen führt zu mehr Umsatz und einem höheren Bekanntheitsgrad der Firma. Online Marketing hat sich neben Plakaten, Radio- und Fernsehwerbung sowie Direktmarketing mittlerweile fix am Werbemarkt etabliert.

E-Mail Marketing: Kunden ganz gezielt erreichen

Klick Tipp abreitet auf dem Sektor der E-Mail Werbung. Dabei handelt es sich um eine Marketing Lösung mit System. Kunden aus der eigenen Datenbank werden nicht mehr mit X-beliebigen Informationen zugemailt, sondern ganz gezielt nach ihren individuellen Bedürfnissen mit Informationen versorgt. Marketing per E-Mail ist nichts Neues. Schon seit Jahrzehnten verschicken Unternehmen an Bestandskunden und Interessenten Newsletter. Bei Klick Tipp hingegen handelt es sich um eine Dienstleistung, die gezielte Maßnahmen ermöglicht. Dafür ist das Tagging System verantwortlich. Unter einem Tag versteht man vereinfacht gesagt ein virtuelles Anhängeschild. Jedem Kunden werden passende Tags zugeordnet, Beispiele dafür sind:

Anmeldung zum Newsletter

Bestehender Kunde

Interessent

Affiliate

Geschäftspartner

Dabei handelt es sich um Smart Tags, die bei jedem Mausklick des Kunden oder Geschäftspartners mitlernen. Je länger man Klick Tipps verwendet, umso genauere Werbemaßnahmen können abgesetzt werden. So werden zum Beispiel Interessenten identifiziert, die Newsletter niemals öffnen. Für diese Personen können andere Werbemaßnahmen besser geeignet sein.

Was bietet Klick Tipp noch?

Mit dem hilfreichen Tool Klick Tipp kann man jedoch nicht nur neue Kunden akquirieren, sondern auch effektiv mit Bestandskunden und Interessenten kommunizieren. Klick Tipp eignet sich nicht nur für Online Shops oder große Firmen. Auch KMUs und Ein-Mann Betriebe profitieren davon. Auch Ärzte verwenden Klick Tipp, um Patienten gezielt mit Informationen zu versorgen. Für Vereine bietet die Dienstleistung eine ideale Möglichkeit, seine Mitglieder auf professionelle Art zu erreichen. Mit dem Programm setzt man ausgeklügelte Werbung für verschiedene Zielgruppen ein. Informationen zu Kunden samt deren E-Mail Adressen werden in einer Cloud gespeichert. Außerdem bietet Klick Tipp die Möglichkeit, schnell und effizient Newsletter zu erstellen. Innerhalb weniger Minuten sind die Aussendungen in ansprechendem Design fertig. Besonders praktisch ist die individuelle Zeiteinstellung. Unternehmer können jeden Newsletter auch zu einem späteren Zeitpunkt versenden lassen. Ein weiteres wichtiges Marketing Tool neben Newslettern sind follow-up Mails. Darunter versteht man regelmäßig versendete E-Mails, die auch aufeinander aufbauen können. Damit sich Kunden durch diese Maßnahme individuell betreut fühlen, ist ein bestimmter Zeitraum einzuhalten. Diesen kann man bei Klick Tipp schon im Vorhinein einstellen. So legt man z.B. fest, dass Kunden oder Interessenten jede Woche ein Mail erhalten, um über neueste Trends oder bestehende Aktionen informieren. Diese Art von online-Marketing erreicht in der Regel höhere Klick- und Öffnungsraten als Newsletter.

Welche Pakete hat Klick Tipp im Programm?

Wie viel Unternehmen für Klick Tipp bezahlen, hängt darauf für an welche Variante sie sich entscheiden. Das Basismodell kostet mit 27 Euro vergleichbar wenig. Darin enthalten ist die Verwaltung von bis zu 10.000 Kontakten. Perfekten Service für bis zu 1.000.000 Kunden bietet das Enterprise Modell, für das mindestens 149 Euro monatlich verrechnet werden. Dafür kann man damit auch Newsletter und Follow-Up E-Mails verschicken. Für die Varianten Standard, Premium und Deluxe zahlt man keine Errichtungsgebühr. Sparen können Firmen, wenn sie Klick Tipp gleich für ein oder zwei Jahre bestellen. Bei jeder Marketing Maßnahme ist eine ausführliche Analyse wichtig. Nur wer weiß, welche Werbung Kunden am meisten anspricht, kann darauf richtig reagieren. Bei Klick Tipp misst E-Mail Analytics den Erfolg jedes Newsletters und Follow-Up-Mails. Übersichtliche Charts informieren darüber, wie viele Mails geöffnet oder welche Newsletter tatsächlich angesehen wurden.