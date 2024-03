Gesund durch den Arbeitsalltag – wie Krafttraining helfen kann

Langes Sitzen am Schreibtisch und wenig Bewegung können verschiedene Probleme nach sich ziehen. Neben Beschwerden am Bewegungsapparat wie Nacken- oder Rückenschmerzen nehmen viele Arbeitnehmer über die Jahre auch an Gewicht zu. Krafttraining kann beiden Problemen entgegenwirken und insgesamt für ein besseres Körpergefühl sowie für mehr Wohlbefinden sorgen.

Krafttraining stärkt die Muskeln und erhöht den Grundumsatz

Vor allem Menschen in Bürojobs leiden oft an Muskelschmerzen. Das liegt zum einen an der immer gleichen Haltung und einer daraus resultierenden Verkürzung verschiedener Muskelstränge und zum anderen an dauerhaftem Stress. Krafttraining kann einen guten Ausgleich bieten und die Muskeln stärken. Zugleich hilft es beim Stressabbau. Hinzu kommt, dass durch eine größere Muskelmasse der Grundumsatz erhöht wird, sodass der Körper auch bei langem Sitzen mehr Kalorien verbrennt. Somit lässt sich das Risiko von Übergewicht reduzieren.

Krafttraining – vom Fitnessstudio bis zur klassischen Kniebeuge

Viele Menschen gehen ins Fitnessstudio, um ihre Muskeln zu trainieren. Dort warten zahlreiche Geräte sowie Hanteln, mit denen alle Muskelgruppen des Körpers angesprochen werden können. Üblicherweise werden drei Sets von mehreren Wiederholungen durchgeführt. Wie viele Wiederholungen es sein sollen, ist umstritten. Meist werden jedoch etwa 8 bis 12 Ausführungen pro Set empfohlen, wichtig ist, dass man sich im Training ausbelastet.

Um die Übungen sauber auszuführen, sollte beim ersten Besuch eine Einweisung durch einen erfahrenen Trainer erfolgen. Natürlich ist nicht nur das Training im Fitnessstudio möglich. Wer möchte, kann sich auch Hanteln nach Hause bestellen oder mit dem Eigengewicht trainieren. Dafür bieten sich ganz klassische Übungen wie Liegestütze, Kniebeugen und Sit-ups an. Zwar lassen sich damit keine großen Muskelberge aufbauen, die Muskulatur wird aber trotzdem gestärkt. Mit der Zeit machen sich eine Kraftsteigerung sowie ein Zuwachs der Muskelausdauer bemerkbar.

Wer Muskeln aufbauen möchte, braucht Proteine

Um Muskeln aufbauen zu können, muss dem Körper ausreichend Energie zugeführt werden. Außerdem braucht er wichtige Nährstoffe. Essenziell ist die Protein-Zufuhr. Normalerweise nehmen wir über die Nahrung genügend Eiweiße auf. Gerade während einer intensiven Trainingsphase kann es aber sinnvoll sein, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Vor allem Veganer, die keine tierischen Produkte zu sich nehmen, können Probleme bekommen, den gesteigerten Bedarf allein mit pflanzlicher Nahrung zu decken. Sie können stattdessen zu einem Vegan Protein in Pulverform greifen und das zum Beispiel ihren Shakes beimischen. Damit lässt sich das benötigte Eiweiß ganz leicht beim Trinken aufnehmen.

Weitere Maßnahmen für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

Regelmäßiges Krafttraining kann zu einer besseren körperlichen Verfassung führen und Beschwerden am Arbeitsplatz reduzieren. Optimalerweise sollte es durch ein moderates Ausdauertraining ergänzt werden. Das ist gut für das Herz-Kreislauf-System und trägt zum Erhalt eines gesunden Körpergewichts bei. Geeignet sind unter anderem Joggen, Fahrradfahren oder Walken. Auch zügiges Spazierengehen kann schon einen Effekt haben. Arbeitnehmer sollten außerdem auf eine ausgewogene Ernährung achten und sich dabei an den Ratschlägen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren. Für Veganer ist wichtig, dass sie für eine Supplementierung von Vitamin B12 sorgen. Das kommt in pflanzlicher Nahrung nämlich nicht vor, ist für den Körper aber essenziell. Zu guter Letzt spielt eine ausgeglichene Work-Life-Balance eine wichtige Rolle für die körperliche und mentale Gesundheit.