Einfluss von Corona auf die Arbeitswelt

Bedingt durch die Coronapandemie hat sich das gesamte Leben auf der Welt und somit auch für die Arbeitswelt verändert. In den schlimmsten Phasen konnten viele Berufe gar nicht mehr ausgeübt werden, weil es für manche Jobs vorausgesetzt ist, dass Kontakt zwischen Menschen besteht. Dies war während der Hochzeit des Virus nicht möglich, da es Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen gab. Menschen konnten sich nicht unmittelbar voreinander stellen und sich im schlimmsten Fall auch noch berühren.

Dies ist aber ein Muss in manchen Berufen und konnte deshalb nicht stattfinden.

Aber auch andere Bereiche, in denen körperlicher Kontakt gar keine Rolle spielt, haben unter dem Virus gelitten, da das Virus die gesamte Industrie auf der Welt lahmgelegt hat. Es gab unzählige Engpässe und Unternehmen konnten nicht mehr so arbeiten, wie sie es früher taten. Dies wurde vor allem in der Industrie deutlich, da es dort Materialengpässe gab, wodurch viele Arbeiter in Kurzarbeit mussten. Manche Firmen haben sogar ihre gesamte Produktion für mehrere Wochen gestoppt, damit sie sich von der Situation erholen konnten. Sonst gab es in der Industrie ebenfalls nur die Abstandsregeln und die Maskenpflicht für alle Mitarbeiter.

Das Schlimmste an der Coronapandemie aber war, dass viele Menschen ihre Existenz mehr oder weniger verloren haben, weil der Lockdown über mehrere Monate ablief und die staatlichen Hilfen nur unzureichend waren. Viele kleine Läden und Lokale mussten schließen und haben im Endeffekt immense Geldsummen verloren.

Deshalb gab es auch sehr viele Menschen, die sich für Berufe beworben haben und das in Bereichen, die von der Coronapandemie nicht so stark betroffen waren. Diese Unternehmen hatten eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Bewerbungen und konnten in den meisten Fällen nicht mal alle Bewerbungen bearbeiten. Es war lediglich mit einer Personalmarketing Agentur möglich, da die Agentur alle Aufgaben bezüglich der Bewerbung übernommen hatten.

Aktuelle Situation

Aktuell gibt es immer noch viele Unternehmen, die an den Folgen der Pandemie leiden und sich nur sehr langsam von der Krise erholen. Trotzdem ist die momentane Situation im Vergleich zum vorherigen Jahr deutlich besser und Firmen sind zum größten Teil wieder voll am Laufen. Ähnlich ist es auf dem Arbeitsmarkt, sodass viele Menschen einen Job haben und wieder Geld verdienen können, ohne dass sie auf den Staat angewiesen sind.