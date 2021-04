Das Auto ist bereits alt, es gab einen Unfall oder die Größe ist nicht mehr passend. Es gibt viele Gründe, warum Menschen ein neues Auto kaufen möchten. So unterschiedliche die Aspekte auch sind, die Überlegungen bei einer Anschaffung sind jedoch identisch.

Welches Modell soll es werden? Diesel oder Benzin? Ein Neuwagen oder wieder einen gebrauchten? Wie viel Geld steht für den Kauf zur Verfügung. Gerade in den ersten Überlegungen häufen sich die Fragen.

Hilfreich kann es sein, an diesem Punkt eine Liste zu erstellen und die Fragen und Gedanken nach und nach aufzuschreiben. Das Gedankenlabyrinth entwirrt sich und der Kauf kann mit klaren Blick getätigt werden.

Das ist wichtig bei einem Autokauf

An erster Stelle steht die Art des Autos. Die Überlegungen zwischen einem Kleinwagen, dem SUV oder einem Kombi sind wichtig. Viele Menschen haben bereits jetzt klare Vorstellungen im Kopf.

Sind das Modell und auch die Marke gefunden, steht die Frage nach dem Preis. An Vergleiche zwischen einzelnen Händlern können hier sehr viel Geld sparen. Dabei ist es egal, ob sich um einen Neuwagen oder einen gebrauchten Pkw handelt.

Angebote sind grundsätzlich kostenlos und unverbindlich. Sie stellen eine sehr gute Lage zum Vergleich dar. Außerdem gibt es immer noch ein wenig Handlungsspielraum. Finanzierungen sind ebenfalls möglich und können über den Händler abgewickelt werden.

Eine Alternative währen Leasingwagen. Diese können privat oder auch über den Arbeitgeber abgewickelt werden. Letztere Variante beinhaltet jedoch die 1-Prozent-Regelung. Dennoch könnte diese Art der Anschaffung die Günstigste sein.

Natürlich muss ein Auto nicht bei einem Händler gekauft werden. Privatkäufe sind ebenfalls üblich. Hierbei ist der Handlungsspielraum deutlich höher. Eine Garantie und Gewährleistung gibt es jedoch nicht.

Ist die Frage des Händlers geklärt und ein passendes Modell gefunden, steht die Probefahrt auf dem Plan. Bei diesem Vorhaben ist es leicht, das Fahrverhalten und das gesamte Fahrzeug näher kennenzulernen.

Bei einer Probefahrt sollten ruhig außergewöhnliche Strecken gewählt werden. Das Auto muss auch unter extremen Situationen perfekt reagieren. Auf einer geraden Strecke oder im Stadtverkehr kann das nicht getestet werden.

Autohändler haben die Fahrzeuge bereits inspiziert. Jedoch sollte der Käufer sich davon nicht blenden lassen. Gängige Teile, die Karosserie und elektrische Teile sollten immer überprüft werden. Außerdem können Reparaturen anhand einer Rechnung nachgewiesen werden.

Direkt vor dem Kauf sollten auf jeden Fall die Verhandlungen nicht fehlen. Sowohl Händler als auch Privatverkäufer setzen die Preise in der Regel deutlich höher an. Es ist also immer ein Verhandlungsspielraum da.

Der Kaufvertrag selber sollte vor der Unterschrift auf folgenden Inhalt überprüft werden:

Daten des Verkäufers und Käufers

Fahrzeugdaten inkl. Fahrgestellnummer

Zusatzinformationen über Ausstattung, Mängel, Unfälle

Kaufpreis und die Pflicht des Ummeldens, sollte das Fahrzeug noch angemeldet sein

Unterschrift

Mit einem unterschriebenen Kaufvertrag und der Übergabe des Fahrzeugbriefs ist der Kauf rechtsgültig vollzogen und abgeschlossen.