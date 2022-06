Deutschland, das Land der vielen Möglichkeiten

Jedes Land hat einen Ruf. Amerika zum Beispiel gilt als das Land, in welchem Rum erlangt werden kann. Japan besitzt den Ruf, dass dort zwar viel gearbeitet wird, aber die Lebensqualität dafür extrem hoch ist. Deutschland verfügt ebenfalls über einen Titel und zählt als das Land, in welchem viele Möglichkeiten bestehen und was sehr sicher ist. Die Sicherheit lässt sich zum Beispiel in den vielen Versicherungen sehen, die teilweise verpflichtend sind, aber auch ihren Nutzen besitzen. Die Krankenversicherung ist das perfekte Beispiel dafür, da sie ein Muss ist, aber dies Sicherheit bietet. Wenn eine Person in Deutschland krank wird, kann sie ohne Probleme die besten medizinischen Möglichkeiten nutzen und muss dafür so gut wie nichts zahlen. Medikamente auf Rezept kosten nur fünf Euro. Der Aufenthalt im Krankenhaus kostet 10 Euro, was für jeden Menschen bezahlbar ist. Nach 14 Tagen im Krankenhaus entfällt sogar dieser Betrag, was somit noch besser ist.

Sicherheit lässt sich aber auch nicht nur in den Versicherungen sehen, sondern auch in den Möglichkeiten, die bezüglich der Arbeit gerichtet sind. Jeder Mensch kann etwas erreichen und den Job anstreben, den er sich wünscht. Es bestehen zwar einige Voraussetzungen, aber diese können mit genügend Fleiß und Disziplin erfüllt werden. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, kann in einem Beruf als Quereinsteiger angefangen werden. In solch einem Fall muss lediglich der Chef des Unternehmens überzeugt werden.

Das Luxusleben für Jugendliche

Jugendliche, die in Deutschland groß werden, können sich sehr glücklich schätzen, da ihnen die gesamte Welt offen steht. Sie können die Schule besuchen, einen guten Abschluss bekommen und anschließend noch eine Ausbildung oder ein Studium anstreben. Dabei wird niemand diskriminiert und die Möglichkeit wird niemandem verwehrt. In anderen Ländern ist das nicht der Fall, in denen zum Beispiel Frauen nicht zur Schule dürfen oder Männer bereits mit 12 Jahren in den Beruf einsteigen müssen. Das Leben als Jugendlicher in Deutschland ist ein Luxus.

Dies geht noch über die schulischen Optionen hinaus. Jeder kann in einen Sportverein gehen, kann inzwischen sogar e Scooter mit Straßenzulassung nutzen, um unabhängig von den Eltern weite Strecken zu fahren und kann sich mit anderen Leuten treffen, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen. Allein das angstlose Leben, was in Deutschland verfügbar ist, ist ein Privileg, das sich sehr viele andere Menschen und Jugendlichen wünschen, worüber sich alle sehr glücklich schätzen sollten.