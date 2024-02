Der Traum vom eigenen Restaurant – Von der Planung bis zur Umsetzung

Welcher Hobbykoch oder Gastronomieangestellte träumt nicht davon, sein eigenes Restaurant zu eröffnen? Ein Ort, an dem verschiedene Gerüche durch die Luft schweben und an den kulinarischen Köstlichkeiten auf Feinschmecker treffen. Für viele bleibt das nur ein langersehnter Traum, den sie irgendwann im Trubel des Alltags wieder vergraben.

Aber was ist, wenn Sie der Mut packt und Sie tatsächlich ein eigenes Restaurant auf die Beine stellen möchten? Dann steht ein großer Batzen Arbeit vor Ihnen. Von der ersten Idee über die sorgfältige Planung bis hin zur aufregenden Eröffnung und darüber hinaus – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Der erste Schritt in Richtung des Traums ist die Planung

Ohne Planung geht es einfach nicht! Ein Bauarbeiter setzt beim Hausbau ja auch nicht wahllos ein Mauerziegel auf den anderen, ohne einen Bauplan zu haben. Genauso ist es auch auf dem Weg zum eigenen Restaurant. Die Planungsphase ist buchstäblich das Fundament Ihres Traumes. Aber was gehört eigentlich dazu?

So einige Aspekte, um ehrlich zu sein. Das beginnt bereits mit der Auswahl des Standorts. Bevorzugen Sie den Trubel der Innenstadt oder möchten Sie Ihre Gäste mit leckeren Speisen in einem Vorort verwöhnen? Beide haben ihre Vor- und Nachteile, und die Wahl hängt stark von der Art des Restaurants ab, das Sie eröffnen möchten.

Welche Art von Restaurant möchten Sie eröffnen?

Und da kommt das Konzept ins Spiel! Welche Art von Restaurant möchten Sie eigentlich eröffnen? Schließen Sie sich als Franchise einer Fast-Food-Kette an, soll es ein edles Fine-Dining-Restaurand sein oder eher ein gemütliches Café, welches auch Speisen anbietet? All das sind Fragen, die Sie sich im Vorfeld beantworten müssen. Schließlich haben die Antworten einen Einfluss auf die Menükarte, das Design und sogar auf den Service.

Ohne einen Businessplan funktioniert es nicht

Den Abschluss der Planung leitet ein Businessplan ein! Dies ist Ihr Leitfaden für die Kostenprognose, die Identifikation Ihrer Einnahmequellen und die Ausarbeitung einer effektiven Marketingstrategie. Beabsichtigen Sie beispielsweise einen Kredit für die Gründung aufzunehmen, verlangen die Banken einen solchen Businessplan von Ihnen. Gerade Existenzgründer greifen zu der Möglichkeit, Kredite aufzunehmen.

Die Gründe sind klar! Selbst wenn Sie ein Restaurant mieten, kommen enorme Anfangsinvestitionen auf Sie zu, wie: Küchenausstattung, Akustik Deckensegel, Einrichtung usw. Ob Sie diesen selbst erstellen oder einen Finanzexperten damit beauftragen, hängt davon ab, wie viel betriebswirtschaftliche Erfahrung Sie aufweisen können.

Von der Theorie zur Praxis

In diesem Abschnitt geht es endlich ans Eingemachte. Ihr Traum nimmt Gestalt an. Aber lassen Sie uns nicht voreilig werden – es gibt noch viel zu tun. Zunächst einmal müssen Sie eine geeignete Immobilie finden. Die Suche gestaltet sich im gewerblichen Bereich deutlich einfacher als im Wohnungsmarkt. Aktuell stehen selbst in Großstädten etliche Gewerbeimmobilien zur Miete oder zum Verkauf frei. Kontaktieren Sie am besten einen Immobilienmakler, mit dem Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse besprechen können. Vielleicht hat er sogar ein ehemaliges Restaurant mit entsprechender Ausstattung im Angebot.

Sie brauchen ein vernünftiges Team im Rücken

Danach geht es an die Zusammenstellung Ihres zukünftigen Teams. Sie brauchen engagierte, talentierte Menschen, die Ihre Vision teilen und bereit sind, sich für Ihr Unternehmen einzusetzen. Denken Sie daran, dass ein gutes Team mehr als nur gastronomische Fähigkeiten hat – es geht auch um eine positive Einstellung und Teamarbeit.

Falls Sie sich für eine leerstehende Immobilie ohne Mobiliar entscheiden, geht es im nächsten Schritt an die Einrichtung. Dieser Schritt ist teilweise nicht ganz ohne! Neben der Inneneinrichtung geht es auch an die Küchenausstattung. Beachten Sie dabei auch unbedingt, in welchem Stil Sie Ihr Restaurant nach außen präsentieren möchten. Das hat beispielsweise einen enormen Einfluss auf die Zielgruppe, die Sie ansprechen – jedes Detail zählt.

Öffnen Sie die Pforten für Ihre Gäste

Und schließlich ist da noch die Eröffnung. Dies ist Ihr Moment im Rampenlicht, Ihre Chance, die Welt willkommen zu heißen und Ihr Restaurant zu präsentieren. Aber denken Sie daran, dass dies nur der Anfang ist. Ein erfolgreiches Restaurant zu führen, erfordert kontinuierliche Anstrengungen und ständige Verbesserungen. Das verlangt selbstverständlich nach der richtigen Einstellung und dem richtigen Team an Ihrer Seite. Nur gemeinsam führen Sie das Restaurant zum Erfolg.