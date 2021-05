Betrugsfall Rohrreinigung: So verhindern Sie Abzocke

Bei Rohrreinigern kommen Betrugsfälle, Wucher und Abzocke häufig vor. Oftmals ist es schwierig, einen seriösen Rohrreiniger wie beispielweise die Rohrreinigung Rohrflix zu finden. Worauf sollte man bei der Auswahl eines Anbieters achten? Wie kann man einen Betrüger erkennen?

Wie kann man Betrug beim Rohrreiniger vermeiden?

Da es sehr viele Angebote von Rohrreinigungen gibt, gestaltet sich die Auswahl schwierig. Betrüger sind gerne in Branchenbüchern oder Gelben Seiten vertreten. Daher ist die Suche im Internet empfehlenswert, da hier mehr Informationen über das Unternehmen preisgegeben werden. Wenn nur ein Name und eine Telefonnummer vermerkt sind, sollte man Abstand nehmen. In diesem Fall wäre das Betrugsrisiko zu groß, denn je mehr Informationen eine Rohrreinigungsfirma preisgibt, desto geringer sind die Chancen, getäuscht zu werden.

Woran erkennt man einen zuverlässigen und seriösen Rohrreiniger?

Folgende Punkte sollte man bei der Auswahl eines Handwerkers beachten:

Lange Firmengeschichte: Auf der Internet-Seite sollte eine weit zurückreichende Firmengeschichte erwähnt werden. Das lange Bestehen eines Unternehmens ist ein Anzeichen für ausreichend Fachwissen, einen großen Bekanntheitsgrad und hohe Kundenzufriedenheit.

Größe des Unternehmens: Nach Erhalt des Geldes tauchen Betrüger schnell unter. So kann man sie nicht verfolgen und anzeigen. Bei einem großen Unternehmen sind zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt. Daher ist es nicht so einfach, zu verschwinden.

Detaillierte Preisangaben: Ein wichtiges Qualitätsmerkmal sind offen dargelegte Preise für Serviceleistungen. So kann man mit einem vertrauenswürdigen Angebot rechnen. Durch detaillierte Preisangaben wird ein Vergleich mit anderen Unternehmen ermöglicht. Eine überhöhte Rechnung in Verbindung mit Drohungen und Druck beim Bezahlen sind eine Masche, die vor allem bei Notdiensten verwendet wird. Man sollte sich davon nicht beeindrucken lassen.

Das eigene Bauchgefühl: Man sollte sich auf das eigene Bauchgefühl verlassen. Wenn eine Rohrreinigungsfirma dubios und nicht vertrauenswürdig erscheint, ist es besser, ein anderes Unternehmen zu finden.

Welche Berufsverbände und Zertifikate stehen für Zuverlässigkeit und Qualität?

Der Verband der Rohr- und Kanaltechnik-Unternehmen und die lokale Sanitär-Innung sorgen für Sicherheit. Sobald ein Rohrreinigungsunternehmen bei einem Verband gemeldet ist, kann man sicher sein, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Hauptsächlich sind die Verbände für Anbieter zuständig. Man kann auch Zertifikate beachten, die durch diverse Prüfstellen und Berufsverbände vergeben werden.

Wie geht ein unseriöses Rohrreinigungsunternehmen vor?

Oftmals verwendet eine unseriöse Rohrreinigungsfirma eine lokale Vorwahl, um sich das Vertrauen eines Kunden zu erschleichen. Meistens handelt es sich um eine Rufumleitung. Auf keinen Fall sollte man auf diesen Trick hereinfallen und die Firma überprüfen. Zahlreiche Betrüger schätzen den Schaden falsch ein und möchten wesentlich mehr reparieren als erforderlich. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man bei der Inspektion aufmerksam und anwesend ist. Auf jeden Fall sollte man sich die notwendigen Reparaturen begründen lassen.

Eine seriöse Firma wie die Rohrreinigung Rohrflix kann die Mängel erklären.

Wenn man mit einer Inspektion zufrieden ist, wird ein schriftlicher Kostenvoranschlag erstellt. Ein Betrüger beginnt ohne Preisabsprache sofort mit der Arbeit. So hat man keinerlei Überwachung und kann nicht auf einem Preis beharren. Daher ist es stets wichtig, einen schriftlichen Kostenvoranschlag zu verlangen.