Betrieblicher Brandschutz: Das sollten Unternehmen wissen

Brandschutz im Unternehmen ist ein äußerst wichtiges Thema. Doch beim betrieblichen Brandschutz geht es nicht nur um die Montage von Brandschutzlösungen oder die Bereitstellung von Feuerlöschern. Vielmehr muss ein ganzheitliches Konzept ausgearbeitet werden, welches die Vorschriften erfüllt und zur Sicherheit der Mitarbeiter beiträgt.

So sieht es mit den gesetzlichen Regelungen aus

Betrieblicher Brandschutz ist hierzulande gesetzlich geregelt, um sicherzustellen, dass bei einem Brand in einem Unternehmen effektive Maßnahmen ergriffen werden können. Die Gesetzgebung sieht vor, dass jeder Betrieb eine Risikoanalyse durchführen und einen risikobasierten Brandschutzplan erstellen muss. Dieser Plan muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Es gibt auch spezifische Anforderungen für bestimmte Arten von Unternehmen. Hochrisiko-Betriebe müssen zum Beispiel auch regelmäßig Brandschutzüberprüfungen durchführen. Der betriebliche Brandschutz soll sicherstellen, dass im Falle eines Brandes alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Schäden zu minimieren und Menschen nicht zu gefährden.

Brandschutzbeauftragter ja oder nein?

Brandschutz sollten bei jedem Unternehmen einen hohen Stellenwert einnehmen. Schließlich schützt es nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch das Wohl der Mitarbeiter und Kunden. Wenn es jedoch um die Frage geht, ob ein Brandschutzbeauftragter notwendig ist, scheiden sich oft die Geister. Einige Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, einen solchen Beauftragten zu haben, andere wiederum nicht. Doch auch wenn es keine gesetzliche Vorgabe gibt, ist es grundsätzlich empfehlenswert, einen Brandschutzbeauftragten zu engagieren. Betriebe oder Einrichtungen, in denen Brandschutzbeauftragte jedoch unabdingbar sind, sind zum Beispiel Kliniken, Seniorenheime, Küchen, Produktionshallen oder Firmen, in denen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird.

Brandschutz beginnt bereits beim Bau

Beim Brandschutz geht es nicht nur darum, Feuerlöscher und andere Mittel, wie zum Beispiel Brandschutzlösungen von Hoba bereitzustellen. Vielmehr müssen bereits beim Bau oder bei der Sanierung bauliche Vorkehrungen getroffen werden, damit ein Brand möglichst geringgehalten werden kann. Der bauliche Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die Gebäude und Räume so gestalten, dass im Brandfall die Ausbreitung des Feuers verlangsamt wird oder sogar gestoppt werden kann. So werden zum Beispiel brennbare Materialien vermieden oder spezielle Brandschutztüren oder -wände eingebaut. Außerdem soll durch den baulichen Brandschutz verhindert werden, dass der Entstehungsbrand auf andere Gebäudeteile übergeht.

Technischer Brandschutz für den Ernstfall

Neben den baulichen Maßnahmen spielt auch der technische Brandschutz eine wichtige Rolle. Dieser kommt vor allem im Ernstfall zum Einsatz, um Schäden und Verluste zu minimieren. Doch was versteht man genau darunter? Als technischer Brandschutz bezeichnet man alle technischen Maßnahmen, die dazu dienen, Brände zu verhindern oder ihre Ausbreitung zu begrenzen. Hierzu zählen beispielsweise Brandschutzlösungen wie Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher und Rauchmelder. Doch nicht nur der Einsatz von technischen Gerätschaften spielt eine Rolle, sondern auch die regelmäßige Wartung und Überprüfung der Anlagen, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Insgesamt stellt der technische Brandschutz also eine unverzichtbare Maßnahme dar, um das Risiko von Bränden im Unternehmen zu minimieren und im Ernstfall schnell reagieren zu können. Damit ergänzt er den baulichen Brandschutz.

Der Worst Case tritt ein: Verhalten im Brandfall

Auch das Verhalten im Brandfall sollte einstudiert sein. Im Ernstfall zählen hier schnelle Reaktion und klare Orientierung. Mitarbeiter sollten daher über besonders gefährliche Bereiche im Unternehmen informiert sein und in regelmäßigen Abständen Schulungen besuchen. Außerdem sollte jeder Mitarbeiter wissen, wo sich die Feuerlöscher und Feuermelder befinden und wie man sie richtig benutzt. Der richtige Umgang mit Feuer und Rauch ist dabei entscheidend, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Daher gilt es, im Brandfall schnell zu handeln und den Brandort sofort zu verlassen. Nur so kann eine panikartige Reaktion vermieden werden.