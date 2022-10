Statt Aktien: Auf dieser neuen Plattform können Sie ganze Marken kaufen

Die momentane Lage macht es für Investoren schwierig, in Aktien und Währungen zu investieren. Aktien sind hoher Volatilität ausgesetzt, Währungen der augenblicklich hohen Inflationsrate. Aus diesem Grund sind Konzepte für Anleger spannend, die sich fernab der Börse bewegen und dennoch adäquate Renditen oder sogar langfristiges, passives Einkommen ermöglichen. Der neue digitale Marktplatz ScaleUp Brands, der bald an den Start geht, ist ein solches Konzept.

Online-Marktplatz für Investoren und Unternehmen

Was tut man, wenn man die Idee für ein neues Produkt in ihren Anfangszügen entwickelt hat, einem aber das Wissen zum erfolgreichen Aufbau einer Marke fehlt? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man zwar finanzielle Mittel besitzt und am Erfolg des eCommerce partizipieren möchte, aber zu wenig Zeit hat, direkt in den Online-Handel einzusteigen?

In einer sehr komplizierten und wirtschaftlich unsicheren Zeit wird der Markplatz ScaleUp Brands für Markeninhaber wie Investoren gleichermaßen ein ebenso einmaliges wie interessantes Anlagemodell bieten. Hier können Anleger, die vom augenblicklichen eCommerce-Boom profitieren möchten, in Zukunft ganze Marken oder auch Markenkonzepte kaufen. Kauft ein Investor eine solche Marke auf, kann sie für ihn ein stabiles passives Einkommen generieren. Gerade in der aktuellen Lage könnte eine solche Anlagestrategie auch für Privatpersonen relevant sein.

Mehrwert für Käufer und Verkäufer

Das von Gründer Maurice Glißmann entwickelte Modell kann vor allem für junge Start-ups bzw. Unternehmen praktisch sein. Mithilfe des Marktplatzes erhalten sie die Möglichkeit ihre Konzepte und Marken nach Belieben zu veräußern und somit wichtiges Investitionskapital für ihre übrigen Marken zu sammeln. Zudem können sich gerade kleinere Unternehmen so besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. So kann man Markenkonzepte und Marken, für deren Skalierung und Verwaltung es an Zeit und Ressourcen mangelt, lukrativ verwerten.

Ein großer Mehrwert für die Käuferseite ist das diverse Angebot und die ständigen Hilfestellungen. Investoren können sowohl komplett fertige Marken übernehmen, die bereits erfolgreich wirtschaften, als auch mit neuen Konzepten einen Einstieg ins Online-Geschäft erhalten. Währenddessen begleitet das Team die Käuferseite durch den kompletten Prozess. Auch nach erfolgtem Kauf kann der neue digitale Marktplatz eine Beratung durch eCommerce Experten anbieten. So soll sichergestellt werden, dass die neuen Inhaber die Marke auch kompetent steuern und verwalten können.

Kauf & Verkauf von eCommerce auf dem digitalen Markplatz

Verkaufswillige Markeninhaber und kaufinteressierte Investoren müssen schon bald keine unregulierten und sicheren Prozesse mehr durchlaufen, um eine eCommerce-Marke zu kaufen oder zu verkaufen.

Das Team sammelt dann alle relevanten Informationen von dem Markeninhaber, analysiert sie und entscheidet, ob die Marke die Voraussetzungen für einen Verkauf über den Marktplatz erfüllt. Ist dies der Fall, finden Investoren die Marke zusammen mit allen Basisinformationen auf dem Online-Marktplatz. Käufer durch laufen einen ähnlichen Prozess. Nach einem Erstgespräch und einer Prüfung der Unterlagen kann sich im Falle der Eignung, erhält der Käufer Zugang zum Marktplatz und wird bei Käufen begleitet und unterstützt.

Um eine solche Dienstleistung anbieten zu können, greift ScaleUp Brands auf umfassendes Know-how und ein weit gespanntes Netzwerk an Kontakten zurück. Um Investoren Marken mit hohem Potenzial präsentieren zu können, hat dieses Unternehmen Qualitätsstandards entwickelt, die die jeweilige Marke erfüllen muss, um zum Verkauf zugelassen zu werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistungen ist eine vertrauensvolle und persönliche Beratung. Interessenten bzw. Kunden werden so über den gesamten Vermittlungsprozess hinweg kompetent begleitet.

Die Tatsache, dass täglich neue Marken mit spannenden Produkten oder Dienstleistungen auf dem weltweiten eCommerce-Markt erscheinen, macht das neu entwickelte Konzept auch langfristig zu einem profitablen Angebot für Startups und Investoren.