Arbeitsmarkt im Wandel

Der technologische Fortschritt hat seit jeher zu Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geführt und wird auch in Zukunft dazu führen, dass bestimmte Jobs tendenziell immer weniger benötigt werden. Ob durch Automatisierung, digitale Technologien oder autonomes Fahren – die Arbeitswelt in Zeiten der industriellen Revolution 4.0 wandelt sich gewaltig. Welche Berufe könnten also aus jetziger Sicht schon bald der Vergangenheit angehören?

Schon immer wurden Berufe durch fortschreitende Technik obsolet

Es gibt Berufe, die schon vor langer Zeit “ausgestorben” sind, andere haben den Sprung in die Digitalisierung nicht geschafft. So gibt es heute weder Telegrafenbeamte, Kohleträger oder Milchkutscher – sofern man sich inmitten der sogenannten zivilisierten Welt befindet. Berufe, die aufgrund des technologischen Fortschritts möglicherweise bald überflüssig werden könnten, sind beispielsweise folgende:

Fabrikarbeiter

Durch die zunehmende Automatisierung von Produktionsprozessen könnten zukünftig noch mehr Aufgaben in Fabriken von Maschinen übernommen werden: Schon jetzt sind große Teile in der Industrie vollautomatisiert. Das könnte zu einem enormen Rückgang der Nachfrage nach menschlichen Arbeitskräften wie Maschinenführer, Montagearbeiter und Co. führen.

Bankangestellte

Schon heute verkleinern Banken ihr Filialnetz und schließen nach und nach Zweigstellen. Kunden bleibt somit in vielen Fällen nur noch ein Geldautomat. Durch das zunehmende Aufkommen von Online-Banking und neuen Finanztechnologien könnten traditionelle Bankfilialen möglicherweise zunehmend überflüssig werden, was zu einem Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten für Bankangestellte führen könnte.

Taxifahrer

Auch in Deutschland bekommen Taxifahrer zunehmend Konkurrenz durch private Fahrdienstleister wie Uber. Mit der Weiterentwicklung autonomer Fahrzeugtechnologien könnten traditionelle Taxifahrer durch selbstfahrende Autos ersetzt werden, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach menschlichen Fahrern führen könnte.

Kassierer

Mit der zunehmenden Verbreitung von Selbstbedienungskassen in Supermärkten könnten traditionelle Kassierer möglicherweise überflüssig werden, was zu einem Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem Bereich führen könnte. In den allermeisten Supermärkten stehen jetzt schon entsprechende Terminals zur Verfügung.

Verwaltungsjobs

Durch die Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsprozessen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele traditionelle Verwaltungsjobs in Büros und Behörden zukünftig überflüssig werden. Mit dem Einsatz von Softwarelösungen und künstlicher Intelligenz könnten Aufgaben wie Datenverarbeitung, Dokumentenverwaltung und Informationsweitergabe wesentlich effizienter erledigt werden, was zu einem Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten für entsprechende Verwaltungsmitarbeiter führen könnte.

Die Bedeutung von Weiterbildungen in der sich wandelnden Arbeitswelt

Der technologische Fortschritt wird aber nicht nur einige Arbeitsplätze obsolet machen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und dazu führen, dass Menschen sich auf neue Fähigkeiten und Tätigkeitsbereiche konzentrieren müssen. Arbeitnehmer müssen sich daher zukünftig kontinuierlich weiterbilden und flexibel bleiben, um in der sich wandelnden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Dazu stehen eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, von einer Umschulung über das Arbeitsamt, über Weiterbildungsangebote seitens des Arbeitgebers bis hin zu Online-Kursen und Selbststudium.

Es ist wichtig, dass Arbeitnehmer die Chancen der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts nutzen und sich aktiv darauf vorbereiten. Nur so können sie auch in Zukunft erfolgreich im Arbeitsmarkt bestehen und von den neuen Möglichkeiten profitieren.