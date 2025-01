Nachhaltig im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens

Köln/Bornheim, 30. Januar 2025.

Reiner Huthmacher ist neues Mitglied in der Ethik Society. Die Mitgliedschaft gilt als Auszeichnung für nachhaltige Unternehmensführung und gelebte Business-Ethik. Der Unternehmensberater aus Bornheim bei Köln berät und begleitet mit seiner Huthmacher Consulting GmbH Unternehmen bei der Fachkräftebindung, bei der Fach- und Arbeitskräftegewinnung sowie beim Aufbau der Arbeitgeberattraktivität. Bei seinen Projekten achtet Reiner Huthmacher besonders auf Aspekte wie soziale Absicherung, intergenerationellen Dialog, die Förderung des Ehrenamtes sowie soziales Engagement. Wegen seiner nachhaltigen Herangehensweise sowohl im Sinne der Unternehmen als auch der Beschäftigten wurde er als Mitglied für die Ethik Society empfohlen und aufgenommen.

„Man darf das Thema Nachhaltigkeit nicht nur unter ökologischen oder umweltpolitischen Aspekten betrachten“, erklärt Reiner Huthmacher. Auch ein Unternehmen in seiner Existenz langfristig zu sichern, Belegschaften in ihren menschlichen und sozialen Bedürfnissen abzusichern und eine vertrauensvolle, auf gegenseitigen Mehrwerten basierende Partnerschaftskultur zu etablieren sei nachhaltig, erklärt der Personalprofi. „Das soziale Miteinander ist wichtiger denn je. Arbeitnehmer können sich in vielen Fällen ihren Arbeitgeber aussuchen. Wer als Arbeitgeber nicht attraktiv genug ist, den verlassen die Mitarbeiter. Und Attraktivität ist deutlich mehr als Geld – Wertschätzung, Loyalität, Vertrauen, Sinn, ein gutes Gemeinschaftsgefühl, Verständnis für die jeweilige Lebenssituation und vieles mehr sind viel stärkere Bindungsfaktoren“, so Huthmacher. Eine junge Mutter habe andere Bedürfnisse und Interessen als ein Mann Mitte 50 oder jemand, der zeitnah in den Ruhestand geht und überlegt, eventuell doch noch ein, zwei Jahre dranzuhängen. „Wer hier Antworten findet, kann viel für sein Image tun und Menschen für sich und das Unternehmen begeistern. Hier spielen Faktoren wie zusätzliche Gesundheitsvorsorge oder flexible Arbeitszeiten eine Rolle, aber auch individuell sinnvolle Benefits. So verstehe ich nachhaltige Führung und Arbeitgeberattraktivität“, macht Huthmacher deutlich. Pauschale Lösungen gebe es nicht. Jedes Unternehmen und jede Belegschaft sei anders und deshalb funktionierten Konzepte „von der Stange“ nur in den seltensten Fällen, auch wenn das auf dem hart umkämpften Fachkräftemangelmarkt häufig suggeriert werde.

„Das Thema soziale Führung ist immens wichtig“, sagt auch Jürgen Linsenmaier. Er hat die Ethik Society gegründet, um Unternehmer, die sich für Nachhaltigkeit in allen Bereichen einsetzen, auszuzeichnen und möglichst viele andere durch gelebte Best Practices zu begeistern. „Wir suchen Vorbilder, die andere anstecken und inspirieren – und Reiner Huthmacher ist ein solches Vorbild“, meint Linsenmaier. Für die Ethik Society und darüber hinaus sei er ein Leuchtturm in Sachen sozialer Verantwortung. Nicht umsonst gelte er als Berater für „Fachkräftemagneten“, die sich die besten Mitarbeiter aussuchen könnten. Um das in dieser Perfektion zu erreichen, brauche es ethische Maßstäbe und soziale Kompetenz. Er habe die Auszeichnung verdient und man sei in der Ethik Society stolz auf das neue Mitglied, so Linsenmaier.

Reiner Huthmacher wird im Rahmen der nächsten Tagung der Ethik Society einen Vortrag zum Thema „Fachkräftemangel gibt es nicht“ halten und Co-Autor des im Frühjahr geplanten Thesenpapieres zu den Themen neue soziale Arbeitswelt und digitales Arbeiten werden. „Wir wollen Politik und Wirtschaft mitgestalten. Deswegen sind wir dankbar, wenn sich Menschen wie Reiner Huthmacher bei uns engagieren“, erklärt der Ethik Society-Gründer abschließend.

Weitere Informationen über die Themen Fachkräftegewinnung, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität sowie Reiner Huthmacher gibt es unter www.fachkraeftemagnet.net, mehr zur Ethik Society sowie deren Ziele und Inhalte unter www.ethik-society.de.

Hintergrund Reiner Huthmacher

Reiner Huthmacher ist MiNa-Kolumnist und Gründer der Huthmacher Consulting GmbH mit Sitz in Bornheim. Das Unternehmen widmet die sich der Fachkräftebindung sowie der Fach- und Arbeitskräftegewinnung, entwickelt kleine und mittlere Unternehmen zu anziehenden Fachkräftemagneten, die sich die besten Bewerber aus dem umkämpften Markt aussuchen können. Employer Branding, die vorausschauende und umfassende Absicherung der Risiken von Mitarbeitern sowie individuelle Benefits und Mehrwerte für Belegschaften sind ebenso Teil des Angebots von Huthmacher & Partner wie die aktive Unterstützung bei Fragen der Arbeitgeberkommunikation und beim Recruiting, zum Beispiel durch beliebte Bausteine, wie ein von Reiner Huthmacher entwickeltes Coaching für HR-Abteilungen. Reiner Huthmacher ist seit mehr als 30 Jahren Unternehmer und erfahrener Begleiter kleiner und mittlerer Unternehmen. Als Consultant für Fachkräftemagneten hat er „Das kleine 1×1 der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung“ entwickelt, eine Methode, die schon mehrere hundert Mal in KMUs verschiedener Branchen zum Einsatz kam und nahezu immer für messbar mehr Motivation und Mitarbeiterbegeisterung gesorgt hat. Reiner Huthmacher ist gefragter Vortragsredner und als Experte in mehreren renommierten Fachzirkeln und Gremien aktiv.

Weitere Informationen unter www.fachkraeftemagnet.net.

Hintergrund Ethik Society / Jürgen Linsenmaier

Jürgen Linsenmaier ist MiNa-Kolumnist Experte für Nachhaltigkeit, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor, Initiator des Magazins „Wirtschaft & Ethik“, Gründer der ETHIK SOCIETY sowie leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit nachhaltiger Verantwortung. Er beweist täglich, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Jürgen Linsenmaier hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmerinnen und Unternehmern eine pragmatische Ethik und Nachhaltigkeit näherzubringen – ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient. Seine große Idee ist, Ökonomie mit Ökologie und sozialen Aspekten so zu vereinen, dass Unternehmen erfolgreich sind.

Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand eines Medienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für die Praxis. In seinen Vorträgen und Workshops begeistert er die Zuhörer mit seiner authentischen und praxisorientierten Art der Vermittlung gelebten Erfolgswissens – pragmatisch, ethisch, reputationsfördernd und umfassend verantwortungsbewusst.

Weitere Informationen unter www.juergen-linsenmaier.de

Quelle: Ethik Society / Jürgen Linsenmaier