Der MiNa-Kolumnist Reiner Huthmacher ist seit mehr als dreißig Jahren in der Finanz- und Versicherungswirtschaft unterwegs und gilt als ausgewiesener Experte rund um die Themen Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation sowie als Entwickler tragfähiger Lösungen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dies sind auch Themen seiner Kolumne auf mittelstand-nachrichten.de.

Was beschäftigt Sie derzeit am meisten? Was treibt Sie in Ihrem beruflichen Alltag um?

Derzeit beschäftigt mich am meisten, wie wir in einem immer härter umkämpften Arbeitsmarkt qualifizierte Fachkräfte gewinnen und langfristig an unser Unternehmen binden können. Die Suche nach innovativen Ansätzen zur Mitarbeiterbindung und -motivation ist ein ständiger Antrieb in meinem beruflichen Alltag. Es geht darum, nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern auch die Bedürfnisse und Wünsche von Mitarbeitern zu verstehen und darauf einzugehen.

Wo liegen aktuell die größten Hindernisse des deutschen Mittelstandes?

Die größten Hindernisse des deutschen Mittelstandes liegen aktuell in der Digitalisierung und im Fachkräftemangel. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten und gleichzeitig qualifiziertes Personal zu finden. Hinzu kommen bürokratische Hürden und die Notwendigkeit, sich auf einem globalisierten Markt zu behaupten.

Wo liegen aktuell die größten Chancen des deutschen Mittelstandes?

Die größten Chancen des deutschen Mittelstandes sehe ich in der Flexibilität und Innovationskraft, die kleine und mittlere Unternehmen oft auszeichnet. Durch gezielte Digitalisierung und die Förderung von Intrapreneurship können Mittelständler innovative Lösungen entwickeln und sich so Wettbewerbsvorteile sichern. Außerdem bieten neue Märkte und die verstärkte Fokussierung auf Nachhaltigkeit große Potenziale. Weitere Chancen liegen in der gezielten Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität und der effektiven Bekämpfung des Fachkräftemangels. Durch innovative Konzepte zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung können mittelständische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern.

Was muss sich dringend ändern in Deutschland, in Europa, in der Welt?

In Deutschland und Europa müssen wir dringend die Bürokratie abbauen und Prozesse vereinfachen, um Unternehmen zu entlasten und Innovationen zu fördern. Global betrachtet müssen wir mehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen. Es ist essenziell, dass wir unsere Wirtschaft so transformieren, dass sie auch für kommende Generationen tragfähig ist.

Manches darf auch gerne bleiben, wie es ist. Das zumindest lehrt die Erfahrung. Was sollte sich aus Ihrer Sicht keinesfalls ändern?

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die „Made in Germany“ auszeichnet, sollte keinesfalls aufgegeben werden. Diese Eigenschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges und müssen weiterhin gepflegt und gefördert werden.

Was bereitet Ihnen persönlich aktuell die größten Sorgenfalten?

Neben den politischen Krisen, die wir gerade weltweit sehen, bereiten mir die langfristigen Auswirkungen des demografischen Wandels auf unsere Unternehmen und die gesamte Wirtschaft recht große Sorgen. Schon 2040 werden wir nach Informationen des statistischen Bundesamtes 5,4 Millionen weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 20 und 66 haben. Der anhaltende und sich weiter verstärkende Fachkräftemangel sowie die Frage, wie wir es schaffen können, auch in Zukunft ausreichend qualifiziertes Personal zu finden und zu binden, macht mir Sorge und treibt mich gleichzeitig an, Lösungen zu finden und zu etablieren.

Was hat Sie bewogen, Unternehmer zu werden beziehungsweise sich selbständig zu machen? Und was von Ihren damaligen Motiven treibt Sie noch heute an?

Mich hat der Wunsch nach Unabhängigkeit und die Möglichkeit bewogen, eigene Ideen und Visionen umzusetzen. Dieses Motiv treibt mich auch heute noch an – die Freiheit, kreativ zu sein und das Unternehmen in eine Richtung zu führen, die ich für richtig halte, ist eine große Motivation. Ich war bereits auf dem Weg in die Vier-Tage-Woche, als ich beinahe per Zufall auf mein inzwischen in über 200 Umsetzungsberatungen deutschlandweit angewandtes Erfolgskonzept stieß. Heute arbeite ich wieder sieben Tage und mit mehr Begeisterung als je zuvor.

Was würden Sie heute anders machen als damals? Und: Wie würden Sie die Entscheidung heute treffen, wenn man Sie nochmals fragen würde, ob Sie sich selbständig machen wollen würden?

Heute würde ich wahrscheinlich noch früher in die Selbständigkeit gehen und noch viel stärker auf den Aufbau eines soliden Netzwerks und den Einsatz moderner Technologien setzen. Auch das Thema Nachhaltigkeit würde von Anfang an eine größere Rolle spielen. Dennoch würde ich mich jederzeit wieder für die Selbständigkeit entscheiden, da die Vorteile und die persönliche Erfüllung die Herausforderungen bei weitem überwiegen.

Was treibt Sie an, sich jeden Tag Ihren Aufgaben und Herausforderungen zu stellen?

Mich treiben die Überzeugung und das tägliche Feedback meiner Mandanten an, dass wir mit unseren Lösungen einen echten Mehrwert schaffen – sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter. Der tägliche Ansporn, etwas bewegen und verbessern zu können, motiviert mich immer wieder aufs Neue.

Was tragen Sie und Ihr Unternehmen zur Gesellschaft bei? Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl in Ihrer Tätigkeit?

Mein Unternehmen und mein Team leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, indem wir innovative Konzepte zur Fachkräftegewinnung und -bindung entwickeln, die nicht nur den Mittelstand stärken, sondern auch zur allgemeinen wirtschaftlichen Stabilität beitragen. Durch unser Spezialkonzept „Fachkräftemagnet” helfen wir kleinen und mittleren Unternehmen, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und somit den Fachkräftemangel effektiv zu bekämpfen. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle in unserer Tätigkeit – wir setzen auf umweltfreundliche Lösungen und soziale Verantwortung. Mein Ziel ist es, nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt zu haben.

Autorenprofil:

Reiner Huthmacher ist seit mehr als 30 Jahren Unternehmer und Geschäftsführer mit umfassender Expertise in der Personal- und Versicherungsbranche. Als Entwickler des Spezialkonzeptes „Das kleine 1×1 der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung” sowie als Bezirksdirektor der Gothaer Versicherung wird er als Vortragsredner häufig gebucht. Er hat schon in zahlreichen Betrieben in ganz Deutschland für mehr Motivation und Begeisterung in den Belegschaften gesorgt. Oft hat er sogar dafür sorgen können, dass Bewerber weitere Bewerber geworben haben.

https://www.fachkraeftemagnet.net