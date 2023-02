Den geeigneten Arbeitgeber zu finden ist nicht immer so einfach. Viele Unternehmen versprechen den potenziellen Arbeitnehmern, zum Beispiel im Einstellungsgespräch, das Blaue vom Himmel. Wenig Überstunden, besondere Benefits und eine gerechte Bezahlung. Allerdings hören sich solche Benefits im Vergleich zu den Einschätzungen von den Angestellten bzw. ehemaligen Angestellten häufig anders an. Im Gegensatz zu den Unternehmen selbst, welche häufig mit den vorherigen Arbeitgebern eines Bewerbers sprechen, ist es für Bewerber eher schwierig, sich die Meinung des Vorgängers einzuholen. Trotzdem ist es auch für Bewerber wichtig, sich eine Meinung über das Unternehmen bilden zu können. Der erste Schritt ist das Googlen des Arbeitgebers. Hier findet man häufig schnell Bewertungen über Arbeitgeber.

Wieso sollte man den eigenen Arbeitgeber bewerten?

So gut wie jeder war einmal in seinem Leben auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Egal ob diese Suche schon Jahrzehnte her ist oder ob die Jobsuche demnächst erst ansteht, sie gestaltet sich häufig schwierig. Die Auswahl an angebotenen Arbeitsstellen ist häufig sehr groß und unübersichtlich. Doch welches Unternehmen passt zu einem und stimmen die angegebenen Daten überhaupt? Diese Fragen sind häufig schwierig zu beantworten, wenn man niemanden in dem Unternehmen kennt. Eine Möglichkeit, um eine Antwort auf seine Fragen zu erhalten, sind Bewertungen über Arbeitgeber im Internet.

Wichtig ist es also für Unternehmen und auch für Arbeitnehmer, dass Bewertungen über Arbeitgeber abgegeben werden. Gerade wenn jemand schon seit Jahren in einem Unternehmen ist, sollte er eine Bewertung abgeben, da diese Person das Unternehmen nunmal am besten kennt. Jeder kann in die Situation kommen, dass ein neuer Arbeitsplatz gesucht werden muss.

Warum sind Bewertungen über Arbeitgeber so wichtig?

Meinungen von Menschen sind häufig sehr unterschiedlich. So ist das häufig auch bei Arbeitgebern. Der eine findet eine Wasserflat super und der andere denkt sich, das bisschen Wasser kann ich mir auch selbst kaufen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, eine Bewertung über den eigenen Arbeitgeber abzugeben, bei der die ehrliche Meinung abgegeben wird. Nur so können potenzielle Arbeitnehmer ihre Vorstellungen mit den Gegebenheiten abgleichen. Es bringt nämlich letztendlich niemanden etwas, wenn das blaue vom Himmel versprochen wurde und der potenzielle Arbeitnehmer nach einer Woche wieder seine Sachen packt. Um also eine Vergleichbarkeit zwischen den Versprechungen und der Realität zu schaffen, sollten sich potenzielle Arbeitnehmer Bewertungen über Arbeitgeber anschauen.