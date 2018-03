Deutsche verbringen immer mehr Zeit mit ihrem Smartphone

Hamburg – Deutschland macht mobil – inzwischen ist fast jeder dritte deutsche Internetnutzer (30 Prozent) täglich mindestens einmal unterwegs online. Gegenüber 2016 stieg der Wert somit noch einmal um zwei Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr verbringen die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger auch immer mehr Zeit mit ihrem Smartphone; zwei Stunden beschäftigen sie sich mit Apps, eine halbe Stunde mehr als 2016. Star Finanz, Deutschlands führender Anbieter von Online- und Mobile-Banking-Lösungen, präsentiert aktuelle Zahlen zur Internet- und Smartphone-Nutzung in Deutschland in einer Infografik. Demnach steigen auch die Umsätze mit mobilen Anwendungen massiv: 2010 setzten Unternehmen in Deutschland mit Apps noch 94 Millionen Euro um, 2017 waren es schon 1,5 Milliarden – eine Steigerung um das Fünfzehnfache.

Online-Banking: Digitaler Zahlungsverkehr nimmt zu

Auch die Nutzung von Online-Banking steigt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich. 2017 setzten insgesamt 42 Millionen Deutsche auf Online-Banking. Im Vergleich zu 2004 stellt dies ein Wachstum von mehr als 200 Prozent dar.

Jeder dritte Deutsche surft im Internet

Obwohl Deutschland hinsichtlich der Digitalisierung noch über Aufholpotenzial verfügt, ist die Zahl der Internetnutzer weiter gestiegen. Laut jüngsten Studien nutzen 62 Millionen Menschen in Deutschland das World Wide Web. Das entspricht drei Vierteln der Bevölkerung ab dem 14. Lebensjahr und einem Wachstum im Vergleich zu 2010 von immerhin rund 27 Prozent.

Quelle: redRobin. Strategic Public Relations GmbH