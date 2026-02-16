Apple Podcast wird zum neuen Youtube

Apple positioniert Podcasts mit integriertem Video, dynamischer Vermarktung und eigener Infrastruktur so, dass das Angebot für Kreative und Selbständige immer mehr wie ein zweites YouTube im Apple‑Ökosystem wirkt. Im Zentrum stehen HLS‑Video, komfortabler Konsum auf allen Apple‑Geräten und neue Wege, aus Inhalten ein echtes Business zu machen.

Was Apple konkret startet

Apple Podcasts erhält ein vollwertiges Video‑Interface für Episoden, inklusive nahtlosem Wechsel zwischen Hören und Sehen, Downloads und Wiedergabe über WLAN oder Mobilfunk. Video basiert auf Apples HTTP Live Streaming (HLS), das adaptive Qualität, Stabilität und eine enge Integration in iOS, iPadOS und visionOS bietet. Der Rollout erfolgt im Frühjahr mit iOS 26.4, iPadOS 26.4 und visionOS 26.4, erste Tests sind bereits in den Betas möglich. Unterstützt werden zum Start große Hosting‑ und Vermarktungspartner wie Acast, ART19, Triton/Omny Studio und SiriusXM (inkl. Simplecast, AdsWizz).