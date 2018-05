P2P-Kredite sind derzeit total im Trend und bieten sowohl Anlegern eine schnelle Rendite und Kreditnehmern ein schnelles Darlehen. Die Form der P2P-Kredite ist nicht neu und gehört schon lange zum Portfolio der Kreditangebote. Allerdings ist es neu, dass es heutzutage so einfach wie noch nie war einen P2P-Kredit anzubieten, als auch zu beantragen. Die Vorteile sind hier die große Transparenz und eine hohe Renditechance. Sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer können hier voneinander profitieren. Wir haben die Kreditvariante der P2P-Kredite näher unter die Lupe genommen und verraten Ihnen, warum es sich derzeit lohnt auf P2P-Kredite zu setzen.

Was sind P2P-Kredite überhaupt?

Unter dem Begriff P2P-Kredite verbergen sich die Private-to-Private Kredite. Dies bedeutet, dass es sich sowohl bei dem Kreditgeber als auch dem Kreditnehmer um Privatpersonen handelt. Hier leiht eine andere Person einer anderen Person Geld. Oftmals handelt es sich bei diesem Modell des Privatkredits, um mehrere kleine private Anleger, die einer fremden Person einen Kreditwunsch ermöglichen.

Wo gibt es P2P-Kredite?

Der Online Weg ist heutzutage die meist gewählte Weg, wenn es sich um einem Privatkredit handelt. So gibt es mittlerweile eine Reihe von Plattformen im Internet, die einen P2P-Kredit problemlos möglich machen. Das System der Private-to-Private Kredit spielt dabei auf einer der vielen Plattformen im World Wide Web ab. Auf dieser Plattform treffen sich sowohl der oder die Kreditgeber als auch der Kreditnehmer. Das System hat sich mittlerweile etabliert und hält sowohl für Anleger, als auch den Kreditnehmer einige große Vorteile bereit. Neben der schnellen und einfachen Verfügbarkeit der Wunschsumme für den Kreditnehmer, ist wohl die relativ hohe Renditechance für den Geldanleger eine interessante Finanzierungsvariante.

Wie sieht das Anlagen- bzw. Kreditmodell genau aus?

In den meisten Fällen benötigt es für einen P2P-Kredit mehrere kleine Anleger, die dem Geldwunsch unterstützen. Dabei können Anleger schon mit fünf Euro an einem Projekt mitwirken. Ist die Wunschsumme irgendwann erreicht, wird der Kredit ausgezahlt und muss durch ein monatliches Ratenmodell zurückgezahlt werden. Dabei kann jeder P2P-Kreditnehmer, die Konditionen so einstellen, dass er den Kredit ohne finanzielle Schwierigkeiten zurückzahlen kann. Von der erhöhten Wartezeit bis zu Ausschüttung der Rendite für den Geldgeber abgesehen, lassen sich die Renditechance bei circa 15 % einschätzen. In manchen Fällen gelingt es sogar eine Renditechance von 25 % zu erzielen. Dies macht das Modell für die Geldgeber sehr attraktiv. Das System funktioniert und hat sich in den letzten Jahren auf dem Kreditmarkt etabliert.