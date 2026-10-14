Dax startet freundlich: Infineon vorn, Ifo sieht ungenutztes Halbleiterpotenzial

Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen 25.320 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,2 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.

Besonders gefragt waren Papiere des Halbleiterherstellers Infineon, die zu Handelsstart um 2,5 Prozent zulegten und damit ganz vorne lagen. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Münchner Ifo-Instituts wird das Potenzial der deutschen Halbleiterbranche für Innovation und Wachstum im Inland derzeit noch zu wenig ausgeschöpft. Im deutschen Markt gebe es deutlich weniger Nachfrage nach Hochtechnologie, was die Nachfrage nach Halbleitern bremse. „Hierzulande verläuft die Verbreitung von modernen, datengetriebenen Technologien wie der KI schleppend“, sagte Ifo-Expertin Anita Wölfl.

Der Ölpreis stieg leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,10 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1205 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8925 Euro zu haben.

Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur