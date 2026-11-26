Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch im Ehrenhof des Kanzleramts den diesjährigen Weihnachtsbaum entgegengenommen.

Die Weißtanne stammt aus Bayern und wurde von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) aus dem Bestand des Klosters Scheyern zur Verfügung gestellt. Für die musikalische Begleitung bei der Übergabe sorgte der Kinderchor der Musikschule City West aus Berlin.

Der Wald sei „der Ort, in dem viele unserer Geschichten und auch viele unserer Märchen spielen“, sagte der Kanzler bei der Übergabe. Der Wald sei aber auch unverzichtbar für die Umwelt, ein Drittel der Landesfläche Deutschlands sei mit Wald bedeckt, mehr als in allen anderen Ländern der Europäischen Union. Der Wald müsse geschützt und behütet werden, sagte Merz.

Foto: Friedrich Merz am 25.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur