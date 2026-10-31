Berliner Grüne halten CDU-Gesprächsangebot für zu spät

Der Spitzenkandidat der Berliner Grünen, Werner Graf, hat das Gesprächsangebot von CDU-Chef Stefan Evers als „ein wenig spät“ bezeichnet.

„Wir versperren uns Gesprächen mit demokratischen Parteien nie. Das haben wir von Anfang an gesagt. Aber das ist jetzt ein wenig spät, nachdem unsere Partei beschlossen hat, Koalitionsverhandlungen mit Linken und SPD aufzunehmen“, sagte Graf den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Graf fügte generell mit Blick auf die CDU-Strategie hinzu: „Das scheint mir alles ein wenig ohne Plan zu sein.“

Der Berliner CDU-Chef Stefan Evers hatte zuletzt angekündigt, den Grünen und der SPD bei einem bereits für den 3. November terminierten Gespräch Sondierungsgespräche anzubieten. Damit will die CDU eine rot-grün-rote Koalition in der Hauptstadt verhindern. Linke, Grüne und SPD haben bereits Sondierungen abgeschlossen und wollen nach der erwarteten Zustimmung eines Linke-Parteitags am Samstag voraussichtlich am kommenden Montag mit Koalitionsverhandlungen beginnen.

Foto: Stefan Evers am 29.10.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur