Nach „Spiegel“-Bericht über Elif Eralp: Wolfgang Thierse warnt vor Koalition mit der Linken in Berlin

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) sieht sich nach dem jüngsten „Spiegel“-Bericht über die linke Berliner Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp in seiner Skepsis gegenüber einer Koalition aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten bestätigt. „Ich habe Mitgefühl mit den Ängsten von Frau Eralp“, sagte Thierse den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Samstagsausgaben).

Sie sollte sich aber erinnern, „dass sie Angst vor Personen und einem Milieu“ habe, das „weit in ihre eigene Partei hineinreicht und der Linken zum Wahlerfolg verholfen hat“, so der SPD-Politiker weiter.

Genau deshalb reichten „kraftvolle Bekenntnisse nicht mehr aus. Es müssen reinigende Taten innerhalb der Linken folgen. Sonst halte ich eine Koalition mit der Linken in Berlin für unverantwortlich“, so der frühere Bundestagspräsident.

Foto: Wolfgang Thierse (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur