Wolfgang Thierse (Archiv)
Wolfgang Thierse (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
AktuellPolitik

Nach „Spiegel“-Bericht über Elif Eralp: Wolfgang Thierse warnt vor Koalition mit der Linken in Berlin

dts NachrichtenagenturLetztes Update 31. Oktober 2026
0 Weniger als eine Minute

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) sieht sich nach dem jüngsten „Spiegel“-Bericht über die linke Berliner Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp in seiner Skepsis gegenüber einer Koalition aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten bestätigt. „Ich habe Mitgefühl mit den Ängsten von Frau Eralp“, sagte Thierse den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Samstagsausgaben).

Sie sollte sich aber erinnern, „dass sie Angst vor Personen und einem Milieu“ habe, das „weit in ihre eigene Partei hineinreicht und der Linken zum Wahlerfolg verholfen hat“, so der SPD-Politiker weiter.

Genau deshalb reichten „kraftvolle Bekenntnisse nicht mehr aus. Es müssen reinigende Taten innerhalb der Linken folgen. Sonst halte ich eine Koalition mit der Linken in Berlin für unverantwortlich“, so der frühere Bundestagspräsident.

Foto: Wolfgang Thierse (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


dts NachrichtenagenturLetztes Update 31. Oktober 2026
0 Weniger als eine Minute
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.