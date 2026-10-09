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Wirtschaft

Bericht: Ansturm auf Abfindungsangebot legt BMW-Mitarbeiterportal lahm

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Autohersteller BMW hat am Donnerstag per E-Mail Zehntausende Mitarbeiter über den Start seines Abfindungsprogramms informiert und damit die konzerneigene HR-Plattform „HR4Me“ offenbar überlastet. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise.

In der verschickten Mail war ein Link hinterlegt, der zum persönlichen Angebot führte. Daraufhin war das Interesse der Mitarbeiter des Konzerns so hoch, dass das Portal den vielen Zugriffen laut Bericht nicht standhalten konnte und nicht mehr erreichbar war.

Konzerninsidern zufolge will BMW weltweit bis zum Ende des kommenden Jahres 8.000 der rund 85.000 Stellen streichen. Betroffen sind Beschäftigte der BMW AG im „indirekten Bereich“, etwa der Entwicklung. Der Autohersteller will so jährlich eine Milliarde Euro einsparen.

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Mittlerweile ist das Angebot wieder verfügbar. „Wir kommen nun alle wieder ins Portal“, sagte ein Konzernangehöriger der Zeitung. BMW wollte sich auf Anfrage nicht zum Vorgang äußern.

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