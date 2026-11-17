Die AfD ist auch im November in der vom Institut Yougov gemessenen Wählergunst stärkste Partei und der Abstand zur CDU/CSU bleibt weiterhin zweistellig.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden demnach 29 Prozent die AfD wählen, wie aus Zahlen hervorgeht, die Yougov am Dienstagmorgen veröffentlicht. Das ist 1 Prozentpunkt mehr als im Oktober.

CDU/CSU legen ebenfalls um 1 Prozentpunkt zu und kämen aktuell auf 19 Prozent. SPD und Grüne liegen im November gleichauf: Die SPD gewinnt gegenüber Oktober 1 Prozentpunkt hinzu und käme jetzt auf 15 Prozent. Die Grünen verlieren dagegen 1 Prozentpunkt und kämen ebenfalls auf 15 Prozent. Die Linke steht unverändert bei 10 Prozent. Die FDP bleibt unverändert bei 5 Prozent.

Das BSW käme zum ersten Mal seit Beginn seiner Messung in der YouGov-Sonntagsfrage unter 3 Prozent und wird deshalb diesen Monat nicht separat, sondern unter „Sonstige“ ausgewiesen. Sonstige Parteien kämen auf 7 Prozent, zusammen mit dem nun inkludierten BSW sind das 2 Prozentpunkte weniger als noch im Oktober.

Weitere Ergebnisse der Befragung: Jeder Sechste (16 Prozent) kennt Ilse Aigner nicht, vier von zehn (43 Prozent) kennen sie nur vom Namen her, können aber nicht genau erklären, wer sie ist. Weitere 38 Prozent haben eine genaue Vorstellung davon, wer Ilse Aigner ist, 4 Prozent antworten mit „Weiß nicht“. Ebenfalls vier von zehn (43 Prozent) finden, dass Ilse Aigner eine gute Wahl als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten ist. Knapp ein Viertel (23 Prozent) findet, dass sie eine schlechte Wahl ist. Etwas mehr, nämlich ein Drittel (34 Prozent), sind unentschlossen.

Besonders hoch ist die Zustimmung für Ilse Aigner als Kandidatin bei Wählern der CDU/CSU (65 Prozent), SPD (63 Prozent) und den Grünen (56 Prozent). Die Hälfte der AfD-Wähler (52 Prozent) hält Ilse Aigner für eine schlechte Wahl. Wähler der Linken sind gespalten: 32 Prozent halten sie für eine gute Wahl, 31 Prozent für eine schlechte Wahl.

YouGov hatte für die „Sonntagsfrage“ 1.790 Personen zwischen dem 13. und 16. November 2026 befragt, an der Frage bezüglich Ilse Aigner hatten 2.203 Personen teilgenommen.

Foto: Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur