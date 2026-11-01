Habeck warnt vor „Tesla-Effekt“ bei Audi
Der frühere Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hält es für denkbar, dass sich der gemeinsame Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump geschäftsschädigend auf den Autobauer auswirkt.
„Vielleicht stellt sich jetzt der Tesla-Effekt ein und Leute kleben sich Sticker auf ihre Audis, auf denen steht: `Ich habe das Auto vor der Unterwerfung vor Trump gekauft`“, sagte Habeck dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe). „Oft sehen wir ja, dass Trump das Gegenteil von dem auslöst, was er zu erreichen versucht.“
Trump hatte vor wenigen Tagen den Bau einer Audi-Fabrik im US-Bundesstaat Georgia verkündet und Döllner dabei auf die Bühne geholt, der dem US-Präsidenten für die „großartige Chance“ dankte. Habecks Aussage bezieht sich auf Tesla-Chef Elon Musk, dessen offene Unterstützung von Trump von Kritikern oft als Grund für schwächere Umsätze bei dem E-Auto-Produzenten genannt wird.
Foto: Audi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur