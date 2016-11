Sportsponsoring ist fast für jedes Unternehmen, ganz gleich welcher Größe, eine äußerst attraktive Marketingstrategie. Rund 60% der gesamten Sponsoringausgaben in Deutschland fließen in den Sportbereich. Kaum eine andere Werbeform lässt sich so gut verwenden, um Begeisterung zu erzeugen. Sport spielt in unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle und ist durchwegs mit positiven Assoziationen besetzt. Mit dem Begriff „Sport“ gehen zahlreiche werberelevante Begrifflichkeiten einher, wie beispielsweise Gesundheit, Dynamik, Emotionen, Entspannung, Freude und Motivation.

Sport ist eine der größten Freizeitinteressen der Gesellschaft und bietet mit seiner Vielfältigkeit eine hohe Attraktivität für Sponsoren. Die mediale Reichweite und das große Spektrum, das der Sport zu bieten hat, nutzen viele Unternehmen um ihre Marketing-Ziele zu erreichen. Besonders wichtig ist dabei, dass ein guter „Fit“ zwischen Sponsor und Sponsoringnehmer zu Stande kommt, damit die Produktplatzierung als authentisch wahrgenommen wird.

Häufige Sponsoringziele sind:

Verbesserung des Images

Steigerung des Bekanntheitsgrades

Kontaktpflege

Kundenbindung

Erschließung neuer Zielgruppen

Mittel- und langfristige Absatz-/Umsatzziele

gesellschaftliche Verantwortung

Mitarbeitermotivation

Kontaktpflege bei Medienvertretern

Erschließung neuer Vertriebswege

Produkt-Marketing-Ziele

Personalrekrutierung (HR-Marketing)

Sportsponsoring ist allerdings nicht nur den ganz großen Unternehmen vorbehalten. Auch kleinere oder mittelständische Unternehmen können schon mit einem kleinen Budget eine große Anzahl von potenziellen Kunden ansprechen. Wenn auch Sie mit ihrem Unternehmen einen Spitzensportler, einen Verein oder sogar einen ganzen Verband unterstützen möchten, schauen Sie doch mal auf der Internetplattform Sponsoo vorbei: Sponsoo ist Deutschlands größter Marktplatz für Sport-Sponsoring. Das Prinzip ist simpel: Sportler, Vereine und Verbände können sich kostenlos auf www.sponsoo.de anmelden und Sponsoring-Angebote erstellen, zum Beispiel Banden– oder Trikotwerbung. Sponsoren können anschließend die Datenbank durchsuchen und die Sponsoring-Angebote kaufen. Beide Seiten profitieren: Unternehmen bekommen die Werbeleistung und die Sportler Geld, um ihren Sport voranzutreiben. Es ist bestimmt auch der perfekte strategische Werbepartner für ihr mitttelständisches Unternehmen dabei!