Wiehl/Hannover – Für ihre Reifendruckregelanlage AirSave wurde die BPW Bergische Achsen KG am 23. September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover mit dem Trailer Innovationspreis 2017 in der Kategorie Komponenten ausgezeichnet.

AirSave ist ein autarkes System, das den Reifenluftdruck am Trailer kontinuierlich im optimalen Bereich hält. Die Lösung wird direkt auf der Nabe des Rads montiert. Auf diese Weise erfolgt im Falle des Luftdruckverlusts für jeden Reifen eine temperaturkompensierte, automatische Nachstellung auf einen definierten Solldruck. Permanente Druckverluste oder Schäden am Reifen werden mittels einer LED-Leuchte angezeigt und sind daher leicht lokalisierbar.

Mit AirSave ist es BPW gelungen, die Vorteile von Reifendrucksensor- und Reifendruckregelsystemen zu verbinden. Für Fahrzeugbetreiber bedeutet das einen echten Effizienz- und Sicherheitsgewinn, denn durch den Einsatz von AirSave verringern sich der Reifenverschleiß, der Kraftstoffverbrauch und damit auch der Emissionsausstoß. Das System ist wartungsfrei und verspricht eine einfache Handhabung beim Reifenwechsel, da der Kompressor für die automatische Drucknachstellung nicht demontiert werden muss.

Die Auszeichnung mit dem Trailer Innovationspreis bestätigt einmal mehr die hohe Entwicklungskompetenz und Innovationskraft der BPW Gruppe.

Der Trailer Innovationspreis wird im zweijährigen Turnus ausgeschrieben und ehrt Unternehmen für ihre innovativen Neuheiten rund um Anhänger, Auflieger und Aufbauten. Die Jury setzt sich aus Fachjournalisten von 14 europäischen Transportzeitschriften zusammen, die in diesem Jahr 72 Neuheiten von 43 Teilnehmern aus acht Ländern in insgesamt sieben Kategorien bewertet haben.

Quelle: BPW Bergische Achsen KG