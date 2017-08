Dresden – SOLARWATT, europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Modulen und einer der größten Hersteller von Stromspeichern weltweit, baut seinen Vertrieb aus. Carsten Pattberg, ehemaliger Vice President Sales bei SolarWorld wechselt in gleicher Funktion vom Rhein an die Elbe. Pattberg war bei SolarWorld für die Regionen Europa, Naher Osten, Afrika und Asien zuständig und hatte die internationalen Vertriebsstrukturen auf- und ausgebaut. Weitere neue Vertriebsmitarbeiter sollen folgen.

„Wir möchten die wachsende Nachfrage nach Photovoltaik mit einer noch intensiveren Vertriebsarbeit beantworten. Dafür entwickeln wir uns kontinuierlich weiter“, so Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von SOLARWATT. „Wir freuen uns, dass wir mit Carsten Pattberg einen so erfahrenen Vertriebsexperten gewonnen haben. Und wir sind stolz darauf, dass SOLARWATT als Arbeitgeber eine so positive Ausstrahlung hat, dass wir bereits verschiedene Fachleute von SolarWorld für uns begeistern konnten.“

„Der Aufgabe, den Erfolg der SOLARWATT GmbH in meiner neuen Position vertrieblich weiter auszubauen, trete ich mit Freude und Respekt entgegen“ kommentiert Carsten Pattberg seinen Wechsel zum sächsischen Premiumanbieter. „Wir werden gemeinsam an der stetigen Erhöhung des Kundennutzens in unseren Märkten und Segmenten arbeiten und unsere anspruchsvollen Wachstumsziele weiter ehrgeizig verfolgen.“

Bereits im vergangenen Monat hatte SOLARWATT seine Vertriebsorganisation ausgeweitet. Mit Felix Bräuer und Sven Schwarz wechselten zwei Eigengewächse des Unternehmens in neue Funktionen. Felix Bräuer übernimmt das Amt des Vice President Sales DACH, Sven Schwarz ist neuer Vice President Sales Support. Mit der Ausweitung seines Vertriebs reagiert der sächsische Mittelständler u. a. auf die steigende Anzahl seiner Premium Partner. Bräuer und Schwarz werden sich insbesondere um die Betreuung dieser Fachpartner kümmern.

Quelle: BrunoMedia GmbH/SOLARWATT GmbH