Die Renault-Nissan Allianz und der chinesische Automobilhersteller Dongfeng planen die gemeinsame Entwicklung von Elektrofahrzeugen für den chinesischen Markt. Dazu werden die Partner ein neues Joint-Venture unter dem Namen eGT New Energy Automotive Co., Ltd. gründen. Das neue Elektrofahrzeug auf Basis einer A-SUV-Allianz-Plattform soll ab 2019 vom Band laufen.

Renault und Nissan halten jeweils 25 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen. Dongfeng ist mit 50 Prozent beteiligt. Die Produktion des neuen Elektroautos soll in dem Dongfeng Werk Shiyan erfolgen. Die Fertigungsstätte ist für eine Produktion von 120.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt.

„Das neue Joint Venture mit Dongfeng unterstreicht unser Ziel, wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge für den chinesischen Markt zu entwickeln,” sagt Carlos Ghosn, Chairman und CEO der Renault-Nissan Allianz. „Wir sind sicher, dass wir die Erwartungen der chinesischen Kunden erfüllen und unsere globale Topposition bei Elektrofahrzeugen weiter ausbauen werden.”

Das Joint Venture eGT wird ein voll vernetztes Elektrofahrzeug entwickeln, das den Anforderungen chinesischer Kunden entspricht. Das neue Elektrofahrzeug auf einer A-SUV-Allianz-Plattform soll ab 2019 vom Band laufen. Die Allianzpartner bringen ihr umfassendes Knowhow als globaler Markführer in der Elektromobilität sowie ihre Kompetenz bei der Entwicklung von Low-Cost-Fahrzeugen ein. Dongfeng steuert seine kostengünstigen Fertigungsstrukturen zu der neuen Kooperation bei.

Quelle: Renault Presse-Service