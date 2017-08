Mannheim – Der Werkstattexperte EUROMASTER hat die Vermarktung des Wachstumsbereichs Heavy in neue Hände gegeben: Philipp Braun, 30, ist jetzt in der Position des Marketing Business Managers für die Kundenkommunikation im Nutzfahrzeug-Segment verantwortlich. „Euromaster hat ein breites Angebot mit erstklassigen On- und Offline-Produkten für Heavy Kunden. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die ich mit viel Leidenschaft und Begeisterung erfüllen werde“, sagt Philipp Braun.

EUROMASTER hat in den vergangenen Jahren nicht zuletzt mit dem Digitaltool MasterCARE seinen Marktanteil im deutschen Heavy Markt entscheidend ausgebaut. Immer mehr kleine und große Nutzfahrzeugflotten lassen ihren Fuhrpark mit MasterCARE betreuen und sparen so viel Geld und Ressourcen. „Wir haben viel in neue Produkte und Heavy Servicecenter investiert und werden auch zukünftig weiter investieren. Mit Philipp Braun haben wir jetzt einen jungen, hochengagierten Marketingverantwortlichen, der uns bei der Bekanntmachung unseres umfangreichen Serviceangebots unterstützt“, sagt Andreas Berents, Geschäftsführer EUROMASTER Deutschland und Österreich.

Der gebürtige Hamburger Philipp Braun ist seit vier Jahren bei EUROMASTER. Er begann seine Karriere im Unternehmen als Dualer Student und war seit Oktober 2016 als Pricing Manager tätig. In dieser Funktion definierte und steuerte er die Preis- und Markenstrategien des On- und Offline-Angebots für das gesamte Unternehmen.

Quelle: Euromaster GmbH/60Zeilen