Dreilinden/Berlin – eBay hat heute den Start einer Tiefpreisgarantie für mehr als 15.000 Deals-Angebote auf der deutschen eBay-Seite angekündigt. Mit dieser neuen Initiative garantiert eBay, dass der Preis eines WOW! Angebots bei eBay mindestens ebenso günstig wie bei einer Reihe großer Wettbewerber ist. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay den Preis des eigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an. Die neue eBay WOW! Tiefpreisgarantie wird noch im Laufe des Monats Juli für alle bei eBay.de verfügbaren WOW! Angebote eingeführt.

„Nach dem kürzlich erfolgten Start in den USA führen wir die neue Tiefpreisgarantie nun auch in Deutschland ein. So können Käufer das gute Gefühl haben, dass sie bei eBay nicht nur die größte Auswahl finden, sondern auch die besten Preise bekommen”, so Eben Sermon, Vice President eBay Germany. „Unser Deals-Programm ‚WOW! Angebote‘ ist seit dem Start im Februar 2009 kontinuierlich stark gewachsen und wird von den Millionen Deutschen, die regelmäßig bei uns kaufen, sehr geschätzt. Die große Mehrheit unserer mehr als 15.000 WOW! Angebote ist bereits preisgünstiger oder zum gleichen Preis wie bei unseren Wettbewerbern erhältlich. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter: Wenn ein Käufer einen im Rahmen der eBay WOW! Angebote erhältlichen Artikel bei einem der definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis findet, passen wir für diesen Kunden unseren Preis dem des Wettbewerbsangebots an.“ In einem Video-Statement erläutert Eben Sermon weitere Hintergründe der Tiefpreisgarantie.

Die WOW! Angebote von eBay bieten häufig bereits den besten Preis im Markt. Findet ein Käufer ein Angebot bei einem der definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis, erhält der Käufer im Rahmen der neuen Tiefpreisgarantie nach einer Verifizierung des Wettbewerberangebots durch den eBay-Kundenservice einen Gutschein auf die Preisdifferenz von eBay und kann so den Artikel zum Wettbewerbspreis kaufen.

Artikel, für die die eBay WOW! Tiefpreisgarantie in Deutschland gelten wird, sind

Neu: Die Tiefpreisgarantie gilt für neue, ungeöffnete Artikel auf der Seite der WOW! Angebote

Identisch und verfügbar: Beide Artikel (der bei eBay und derjenige auf der Seite des Wettbewerbers) müssen identisch und verfügbar sein

Angebote folgender Wettbewerber, für deren Artikel das Programm gilt: amazon.de, douglas.de, notebooksbilliger.de, obi.de, otto.de, zalando.de.

Attraktive Deals jeden Tag

Die auf der Seite der WOW! Angebote (http://www.ebay.de/deals) angebotenen Deals sind für jeden ohne Abschluss einer Mitgliedschaft zugänglich und werden ohne Versandkosten verschickt. Die WOW! Angebote umfassen attraktives Inventar aus allen eBay-Kategorien wie zum Beispiel Elektronik, Haus & Garten, Fashion und Autozubehör zu hervorragenden Preisen. Eine Vielzahl der vertrauenswürdigsten Verkäufer nehmen an eBays im Jahr 2009 gestarteten Deals-Programm in Deutschland teil. Dazu gehören sowohl große Markenartikelhersteller als auch kleinere Händler. Zu jedem Zeitpunkt werden mehr als 15.000 Artikel im Rahmen des deutschen Deals-Programms angeboten und täglich werden neue Highlight-Produkte präsentiert.

eBay-Verkäufer Andreas Müller, Deltatecc GmbH: „Wir nehmen seit seinem Start im Februar 2009 erfolgreich am eBay Deals-Programm teil. Wir freuen uns, dass eBay mit der neuen Tiefpreisgarantie die WOW! Angebote nun noch attraktiver für unsere Kunden macht.“

Die neue Tiefpreisgarantie wird nach dem kürzlich erfolgten Start des Programms in den USA nun in insgesamt fünf europäischen Märkten eingeführt, neben Deutschland auch in Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich. In diesen fünf Märkten wird die Tiefpreisgarantie für mehr als 35.000 Angebote gelten.

eBay in Zahlen

eBay hat 169 Millionen aktive Käufer weltweit

87% des Handelsvolumens von eBay wird über Festpreisverkäufer erzielt

1,1 Milliarden Angebote sind jederzeit bei eBay verfügbar

80% der bei eBay verkauften Artikel sind Neuware

Die eBay Apps wurden weltweit 359 Millionen Mal heruntergeladen

Quelle: FAKTOR 3/eBay