Führen Online-Anzeigen zu einem Offline-Kauf? Es wäre schön für Unternehmen zu wissen, wie effektiv ihre Online-Werbung ist. Von allen Seiten wird versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Google und Facebook arbeiten daran, doch bis jetzt hat niemand eine effektive Lösung parat, bis auf das Ad-Tech-Unternehmen Gonnado: Mittels Mobile-Coupons kann ganz genau gemessen werden, durch welche Online-Anzeige die Kunden welchen Kauf im Laden getätigt haben. Durch Offline-Conversion-Tracking ermöglicht es Gonnado dem Einzelhandel also zu messen, wie erfolgreich seine Werbung ist.

Google sowie auch Facebook versuchen, Conversion-Tracking anzubieten. Jedoch funktioniert das Ganze noch nicht so gut wie bei Gonnado. Bei Google wird es nur bei Kunden, die eine «loyalty card» haben, möglich sein. Mittels Mobile-Coupons von Gonnado kann bei jedem Kunden ganz genau zurückverfolgt werden, durch welche Online-Werbung er in den Laden gekommen ist und einen Kauf getätigt hat.

Wie funktioniert Gonnados Mobile Couponing?

In einem ersten Schritt betreibt Gonnado sogenanntes Retargeting. Dabei wird einem Besucher einer Webseite Werbung für ein zuvor betrachtetes Angebot angezeigt. Somit werden nur potentielle Kunden beworben, die tatsächlich Interesse haben. Dadurch wird die Online-Werbung nicht nur wirksamer, sondern auch günstiger. Um die Online- mit der Offlinewelt zu verbinden, fügt Gonnado bei diesen Werbeanzeigen einen Rabattcoupon hinzu. So werden die Beworbenen dazu bewogen, in das Ladenlokal zu gehen, um ihren Rabattcoupon einzulösen.

Offline-Conversion-Tracking optimiert den Erfolg

Da der Mobile-Rabatt-Coupon mit einem Strich-Code versehen ist, wird er an der Kasse bei der Einlösung gescannt und jener Anzeige zugeordnet, durch die er bezogen wurde. Somit kann der gesamte Kaufprozess bis zum ersten Klick zurückverfolgt werden und die Kampagne kann stetig optimiert werden. Dies nennt man Offline-Conversion-Tracking, da man messen kann, wie erfolgreich welche Werbeanzeige war.

Kunden sind begeistert

Schon über tausend Unternehmen jeglicher Grösse und Branche betreiben erfolgreiche Werbe-Kampagnen mit Gonnado. Unter anderem gehören der Wasserpark Alpamare, die Chicorée Mode AG und die Emil Frey Gruppe zu den Kunden von Gonnado. Diese steigern mittels Mobile-Coupons ihren Umsatz mit einem Faktor 4x bis 50x des investierten Werbebudgets (Return-On-Ad-Spend). Je länger die Anzeigen geschaltet werden, desto grösser ist die gewonnene Datenmenge, und somit können die Anzeigen noch optimaler platziert werden, was den ROAS (Return-On-Ads-Spend) weiterhin steigen lässt.

Quelle: Gonnado AG