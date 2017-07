Dortmund – Das Marketing-Instrument Couponing hat sich im Jahr 2016 erneut positiv entwickelt und wird von allen großen Markenartikel-Herstellern und Handelsunternehmen erfolgreich im Marketing-Mix genutzt. Insgesamt wurden ca. 18 Mrd. Coupons verteilt. „Bei den Coupon Medien hat das Internet stark aufgeholt. Auch wenn ein Großteil der eingelösten Coupons noch offline verteilt wurde, gibt es derzeit viele Kampagnen mit Online-Komponenten, wie bspw. Print-at Home Couponing”, erläutert Christoph Thye, Vorstand des Coupon Clearing Hauses acardo group AG. Auch die Anzahl der Coupon Einlösungen im Lebensmittelhandel ist auf einem historischen Höchststand. „Im Vergleich zum Vorjahr wurden 20% mehr Coupons für Markenartikel bei unseren Händlern eingelöst”, erläutert Christoph Thye, Vorstand der acardo group AG. Neben der Industrie bietet das Couponing auch viele Vorteile für Händler. “Der Handel profitiert maßgeblich von der für ihn kostenlosen Verkaufsförderung der Industrie. Insgesamt wurden in Deutschland durch die Clearing Häuser über 120 Mio. EUR an Händler ausgeschüttet”, so Thye weiter. Zu den Ergebnissen kommt eine von der acardo group AG durchgeführte Studie zum Coupon-Markt. Coupon-Angebote überzeugen die Zielgruppe von Markenherstellern und Händlern; besonders junge, konsumfreudige Familienhaushalte nutzen und profitieren von Coupons.

Die Hersteller und Händler nutzen Coupons zur gezielten Ansprache und Gewinnung von Neukunden sowie zur Steigerung der Wiederkaufrate bei bestehenden Kunden. Der gezielte Einsatz von Coupons führt zu Markenbindung, zu höheren Umsätzen beim Handelsunternehmen und im Endeffekt zu einer Steuerung des Kunden. Ein großer Vorteil der Coupons im Gegensatz zu vielen anderen Promotion-Instrumenten: der Regalpreis bleibt trotz der Aktion unverändert und die tatsächlichen Mehrverkäufe sind messbar. Für den Markenartikler sind die zusätzlichen Erlöse und Kosten somit transparent und kalkulierbar.

Alle großen deutschen Handelsketten wie z.B. EDEKA, Kaufland, real,-, REWE, dm, Rossmann inklusive der Discounter LIDL, Netto und Penny haben im Jahr 2016 an Coupon-Aktionen der Markenartikel-Herstellern teilgenommen. Es wurden dabei Rabattwerte von über 120 Mio. € durch die Clearing Häuser an den Handel ausgezahlt. Wie im Vorjahr, haben auf Seiten der Markenartikler wieder alle Top 20 Unternehmen Promotions mit Coupons umgesetzt. Hersteller und Händler erreichen insbesondere die einkommensstarken konsumfreudigen jungen Familien mit gezielten Couponangeboten. Neben dem verstärkten Einsatz von Online Medien sind nach wie vor Point of Sale Medien erfolgreich und beliebt. Hierzu zählen bspw. die warenkorbabhängige Coupon-Ausgabe an der Kasse oder das Anbringen der Coupons direkt am Regal.

Quelle: acardo group AG