Bernhard Schindler wird Ehrensenator der INU – Innovative University

Köln, 22. Oktober 2024.

Die INU – Innovative University ernennt Bernhard Schindler zum Ehrensenator und würdigt damit seine außerordentliche Unterstützung der Wirtschaftshochschule. Die herausragende Ehrung erhält der Unternehmer, Investor und Buchautor wegen seines besonderen Engagements für die INU und seines Beitrages bei der Entwicklung neuer Studiengänge, die sich speziell an Unternehmer und Manager richten und somit einen besonderen Know-how- und Praxistransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen.

Der Titel des Ehrensenators wird seitens der INU – Innovative University nur an herausragende Führungspersönlichkeiten verliehen. Ehrensenatoren müssen die Werte der INU – Innovative University verkörpern und durch ihr persönliches Wirken auch in der Öffentlichkeit einen nachhaltigen Einfluss auf die Hochschule und die Bildungslandschaft ausgeübt haben. Diese Anerkennung ist Personen vorbehalten, die sich durch anhaltendes Engagement für das Wohl der Gesellschaft und die Förderung der Mission der INU – Innovative University ausgezeichnet haben. Neben Bernhard Schindler wurde auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach als Ehrensenator der INU ausgezeichnet und gewürdigt.

Im Einklang mit den Werten der INU

Bernhard Schindler hat als Ideengeber mit dem THE GROW Entrepreneurs Club den innovativsten Business Club Europas geschaffen. Als Unternehmer engagiert er sich seit Jahren für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Themen Nachhaltigkeit und Vielfalt sowie für neue digitale Technologien und Künstliche Intelligenz. Darüber hinaus setzt er sich für den Hochschulstandort und die persönliche Weiterbildung von Führungskräften ein. Sein Leben und Wirken entspricht damit den Werten der INU – Innovative University.

Know-how-Transfer unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Bosbach

Sein besonderer Verdienst im Rahmen seines Engagements für die INU ist die Entwicklung der ersten Mittelstandshochschul-Akademie, in der sowohl mittelständische Unternehmer und Experten aus dem Management unter der didaktischen Leitung verschiedener Lehrstühle der Hochschule ihr Wissen mit anderen mittelständischen Unternehmern teilen, die somit entweder einzelne hochschulzertifizierte Lehrgänge absolvieren und abschließen können oder gar einen Bachelor-Abschluss erlangen. Entstanden sind aus diesem Engagement in Kooperation mit der INU – Innovative University der GROW Bachelor, der Bachelor Dubai sowie insgesamt zwölf Zertifikatskurse, für die es auch jeweils ein Abschlusssiegel gibt, mit dem Unternehmer ihre Kompetenzen sichtbar unter Beweis stellen können. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach ist Schirmherr sowohl der Lehr- und Studiengänge als auch der Kooperation zwischen THE GROW und der INU – Innovative University.

zwölf Circle – zwölf Zertifikatskurse – zwölf Siegel

„Wir haben bei THE GROW zwölf Circle, die sich mit allen managementrelevanten und unternehmerischen Zukunftsfeldern befassen. Aus diesen zwölf Circles heraus wird ein Teil des Wissens generiert, das in die zwölf Hochschulzertifikatskurse einfließt und für die es in Summe zwölf Siegel gibt“, erklärt Bernhard Schindler auch den praktischen Wissenstransfer, den es zwischen THE GROW und der INU gibt. „Damit verbinden wir intelligent Mittelstand mit Mittelstand, bringen Wissen in die Unternehmen und schaffen Ehrgeiz und Motivation, zu den Besten einer Branche aufzuschließen“, ergänzt er. Es brauche eine neue Dynamik, die auch und insbesondere durch Wissen und gezielte Wissensvermittlung ausgelöst werden könne.

Neues Arbeitszeitmodell

Verbunden mit den Lehr- und Studiengängen, die die INU – Innovative University mit Bernhard Schindler und THE GROW entwickelt hat, ist auch ein neues Arbeitszeitmodell, das „Work&Grow-4+1“-Modell. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, eine 4-Tage-Arbeitswoche mit einem zusätzlichen Weiterbildungstag zu verknüpfen. „Das ‚Work&Grow-4+1‘-Modell eröffnet sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern spannende Optionen. Es erlaubt nicht nur eine bessere Work-Life-Balance, sondern auch eine gezielte berufliche Weiterentwicklung und Qualifizierung. Dieses Modell ist besonders flexibel und lässt sich an die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen anpassen. So können beispielsweise Weiterbildungseinheiten in Zeiten geringerer betrieblicher Auslastung intensiver genutzt werden“, erklärt Prof. Dr. Marcus Pradel, Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender der INU – Innovative University. Der Schlüssel zum Erfolg liege dabei in der hohen Flexibilität des „Work&Grow-4+1“-Modells in Kombination mit den hochschulzertifizierten INU-Bildungsprogrammen und den innovativen THE GROW-Akademieangeboten, die auf Basis praxisrelevanter Inhalte und der eigenständigen Bildungs-App vielfältige Optionen eröffnen und passgenaue Lösungen für Unternehmen und Mitarbeiter bieten, fügt Pradel hinzu.

Ehrensenator-Würde gilt als besondere Ehrung

Die Ehrensenator-Würde wurde Bernhard Schindler und Wolfgang Bosbach von Prof. Dr. Eckehard Krah (Dekan der INU) in Vertretung von Prof. Dr. Christian Dries, Gründungspräsident der INU – Innovative University sowie von Prof Dr. Marcus Pradel am INU-Campus in Köln im Rahmen einer Feierstunde überreicht.

„Es ist für die INU eine Ehre, sowohl den Politiker und Meinungsbildner Wolfgang Bosbach als auch den Unternehmer und Investor Bernhard Schindler auszuzeichnen und mit diesen zusammenzuarbeiten. Beide Persönlichkeiten tragen mit ihrem Wirken zum Wohle und zum weiteren Wachstum der INU – Innovative University bei“, übermittelte Prof. Dr. Krah im Namen des INU-Präsidenten Christian Dries.

Weitere Informationen gibt es unter https://the-grow.de und https://inu.de.

Hintergrund Bernhard Schindler

Bernhard Schindler ist Investor, Multipreneur, Buchautor, Hochschuldozent (INU), Vortragsredner, Moderator sowie leidenschaftlicher Netzwerker und Match-Maker. In seinem ersten Start-up sammelte Bernhard Schindler über zwölf Jahre B2B-Vertriebserfahrung. Sein zweites Start-up macht er in nur wenigen Jahren zum Weltmarktführer – mit einem starken Exit. Sein drittes Start-up schaffte es in nur 15 Monaten zu einer 10-Millionen-Euro-Bewertung.

Diese einzigartige Erfolgsgeschichte ist die Basis von THE GROW, dem innovativsten Business-Club Europas, den Bernhard Schindler in der Corona-Zeit gegründet hat. Dem Club gehören rund 900 Unternehmer an, darunter viele internationale Player. THE GROW versteht sich als Ökosystem für den europäischen Mittelstand. THE GROW gibt ein eigenes Magazin heraus, veranstaltet rund 200 Events pro Jahr und erreicht mit der THE GROW App und THE GROW TV ein Millionenpublikum. Zudem verbindet THE GROW die Innovationskraft von Start-ups mit der Erfahrung und Finanzkraft etablierter Mittelständler. Bernhard Schindler ist Gründervater des THE GROW Bachelors und der hochschulzertifizierten THE GROW Akademie mit den Schwerpunkten SDG/ESG, Brand & Marketing, New Sale, Network und Intrapreneurship.

In seinem Buch „Hinterfotzigkeit vs. Ehrlichkeit“ sowie in seiner Schindler Akademie wirbt er für Networking und ehrenhafte Geschäfte auf Augenhöhe. Er steht für Werte und Nachhaltigkeit, nicht für das schnelle Geld. Sein Wissen und seine Kontakte macht er in seinem „Schindler Circle“ sehr wenigen ausgewählten Unternehmern exklusiv zugänglich.

Bernhard Schindler ist ehrenamtlicher Kriseninterventionsmanager für den Freistaat Bayern und Botschafter von Kinderlachen e.V.

Als gefragter Experte rund um die Themen Innovation, Unternehmertum und unternehmerische Verantwortung sowie als Redner und Moderator ist Bernhard Schindler regelmäßig zu Gast in Talksendungen und auf den großen Bühnen.

Weitere Informationen gibt es unter https://bernhard-schindler.de und https://the-grow.de.

Hintergrund INU – Innovative University

Die INU – Innovative University ist eine private und in Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften, die moderne Online-Studiengänge und Weiterbildungsprogramme in Voll- und Teilzeit auf Basis eines innovativen didaktischen Konzeptes anbietet. Ferner besitzt die Hochschule die Genehmigung der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), über den INU Akademiebereich „hochschulzertifizierte“ Weiterbildungen, Zertifikatskurse und Micro Degrees anbieten zu dürfen.

Mit einer von der INU selbstentwickelten App wird den Studierenden und Kursteilnehmern eine maximale zeitliche und räumliche Flexibilität ermöglicht. Dabei werden digitale Lernformen genutzt, die regelmäßige Live-Vorlesungen mit kurzen und prägnanten Lernvideos und KI-gestützten Lernmaterialien kombinieren. Die Studierenden können dabei über die INU-App ohne starren Stundenplan jederzeit auf alle Lerninhalte zugreifen. Als „New Digital Learning University“ bietet die INU aktuell vier innovative Online Bachelor-Studiengänge an: Internationale Betriebswirtschaftslehre, Social Media Management, Wirtschaftspsychologie und Psychologie. Und das ohne NC oder Wartesemester. Alle Studiengänge wurden auflagenfrei akkreditiert und können sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit studiert werden. Ab Sommer 2025 werden die Studiengänge zusätzlich auch englischsprachig angeboten.

Ferner wird ab Oktober 2024, basierend auf dem Online-Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre in Kooperation mit THE GROW der GROW Bachelor-Studiengang angeboten. Dieser Studiengang fokussiert in enger Zusammenarbeit mit THE GROW insbesondere wirtschaftswissenschaftliche Aspekte kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Innovativer Bildungspartner für Unternehmen

Zudem bietet die INU Akademie maßgeschneiderte Zertifikatskurse, Weiterbildungen und Micro Degrees an und ist damit zugleich ein innovativer Bildungspartner für Unternehmen, die nach passgenauen und/oder „hochschulzertifizierten“ Lösungen für die Personalgewinnung und Personalentwicklung in Form innovativer Qualifizierungs- und Bindungsprogramme suchen.

Innovative Bildungskonzepte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der notwendigen Vermittlung von Zukunftskompetenzen. Die INU bietet flexible Rahmenbedingungen, mit denen zielgerichtet auf die geänderten Bedürfnisse und Erwartungen heutiger und zukünftiger Studierender, Kursteilnehmer, Arbeitnehmer und Führungskräfte in Sachen Personalentwicklung und Qualifizierung eingegangen werden kann. Dazu gehören auch didaktische Lehrmethoden, mit denen sich die Praxisnähe, fachliches Know-how und wissenschaftliche Methoden technologiebasiert mit höchstmöglicher Flexibilität verbinden.

Weitere Informationen unter https://inu.de.

Quelle: GROW Innovation Sustainable