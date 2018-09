Es gibt verschiedene Bauprojekte, die mit unterschiedlichen Baumaschinen durchgeführt werden. Um die Projekte mit den richtigen Maschinen durchführen zu können, braucht es die richtigen Partner. Partner wie etwa technikexpert.de können Konzepte und Lösungen anbieten, die wesentliche Bauaufgaben abdecken können. Insbesondere konzentriert man sich als Serviceanbieter hier auf die Bereiche Hochbau, Industriebau und Schwer- sowie Tiefbau. Hier sind technische Konzepte aber nicht nur auf den Wohnungsbau und dabei besonders Gebäude und nicht nur die Wohnhäuser zu bewältigen, sondern auch große Firmenbüros, Handelszentren, mehrstöckige Gebäude und auch andere Industrieprojekte von größerer Komplexität. Für den Bau von Gebäuden werden sowohl schwere als auch leichte Maschinen verwendet. Baumaschinen werden in einer Vielzahl von Bauprojekten eingesetzt. Dazu gehören Maschinen wie Kräne, Bagger, Lader oder Mischmaschinen. Aber auch Maschinen, die von Menschen bedient werden müssen, sind hier als Teil einer Lösung zu betrachten.

Konstruktionsmaschinen für den Bau

Es gehören somit auch die Bereitstellung von kleinen Maschinen und Werkzeugen wie Lufthämmer, Luftkompressoren, Hebeböcke, Aufzüge, Generatoren und ähnliche Geräte zum Alltag eines Serviceanbieters. Die Maschinen, die für den Bau von Gebäuden verwendet werden, werden in wesentlichen Hauptkategorien eingeteilt. Am Bau bzw. im Bauwesen werden hier vor allem schwere Baumaschinen darunter subsumiert. Es gibt auch Konstruktionsmaschinen, die für den Bau von Gebäuden, Straßen, Staudämmen, Flughäfen und anderen größeren Projekten benötigt werden. Wer also in anderen Projekten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Infrastruktur Verwendung findet, hat sich in zwei Gruppen von Maschinen einzuteilen. Schwermaschinen und leichte Maschinen bilden hier das Hauptaugenmerk.

Erdbewegungsmaschinen für Bauprojekte

Schwere Maschinen sind zum Beispiel auch Baumaschinen, Erdbewegungsmaschinen und andere Maschinen die speziell für eine Reihe von Arbeiten auf Baustellen hergestellt werden. Meist vertraut man hier auch auf die ganz großen Namen in der Technik, wie zum Beispiel Bosch oder Caterpillar. Man macht also hinsichtlich der Herkunft keine Unterschiede, denn Bosch ist im Bereich der deutschen Industrie führend und Caterpillar gilt als US-amerikanischer Riese für Baumaschinen. Hier werden aber auch der Fokus auf die Funktionen von schweren Baumaschinen gelegt. Zu den Grundfunktionen schwerer Maschinen gehören Erdarbeiten und das Abarbeiten von Schwerlasten. Die Firma Caterpillar schafft hier wohl einen Meilenstein, weil sie seit Jahrzehnten zu den absoluten Marktführern im Bereich der Baumaschinen zu zählen sind. Auch zum Ausheben von Erde werden sie gerne eingesetzt. Schwere Maschinen sind für den Bau bei Großprojekten einsetzbar und es braucht die regelmäßige Wartung und die Entwicklung von riesigen Infrastrukturen um so einen Fuhrpark überhaupt aufrechterhalten zu können. Dabei lassen sich auch sehr viele unterschiedliche Bereiche erkennen, die man an einen externen Dienstleister auslagern könnte.