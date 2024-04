Werden die Büros von Start-ups oder besonders Unternehmen betreten, wirken diese in den meisten Fällen nicht wie typische Arbeitsplätze. Der Pausenraum ist mit einer gemütlichen Lounge ausgestattet, Kaffee und Obst gibt es umsonst und das Raumkonzept fällt besonders offen und luftig aus. Daneben gibt es noch etwas, was immer häufiger in den Büros solcher Unternehmen zu finden ist: Der Tischkicker.

Kritiker bezeichnen den Tischfußball im Büro oft als unnötig und klischeehaft. Dabei bietet der Kickertisch tatsächlich überzeugende Vorteile. Welche das sind, zeigt der folgende Beitrag.

Teamgeist fördern

Lässt sich unter den Mitarbeitern der Teamzusammenhalt oft vermissen, kann ein Tischkicker Abhilfe schaffen. Die Mitarbeiter finden durch den Tischfußball die Möglichkeit, in ihren Pausen miteinander zu agieren. Durch die gemeinsame Zeit am Kicker und das Spiel selbst, rücken sie ganz automatisch näher zusammen.

Besonders lässt sich der Teamgeist mit Hilfe des Tischfussballs fördern, wenn einmal pro Woche ein kleines Turnier organisiert wird, beispielsweise am Freitag. Im Übrigen eignet sich ein solches Turnier auch hervorragend als Aktivität für die nächste Weihnachtsfeier. Fehlen dafür noch die nötigen Tische, lassen sich diese auch flexibel mieten, etwa bei den Kicker Profis . Die zwischenmenschlichen Beziehungen im Büro lassen sich dadurch effektiv fördern. Eine gute Arbeitsatmosphäre zwischen den Kollegen sorgt außerdem zu einer höheren Zufriedenheit und damit für mehr Motivation im Job.

Stress abbauen

In den meisten Büros gehören Stress und Hektik leider zum Alltag. Ein hoher Stresspegel ist jedoch äußerst kontraproduktiv für die Arbeitsatmosphäre und darüber hinaus sogar gesundheitsschädlich. Allerdings bietet ein Tischfußball im Büro eine tolle Möglichkeit, Stress abzubauen.



Der Ball wird mit voller Wucht ins Tor des Gegners befördert und die Stangen lassen sich rasant drehen − dies strengt den Körper an, ohne dabei eine komplette Verausgabung zu riskieren. Daneben stellt ein kurzes Spiel eine willkommene Ablenkung von den kleinen und großen Ärgernissen des Büroalltags dar.

Das spannende Match erlaubt es, in wenigen Sekunden vollständig in dieses einzutauchen und das Drumherum zu vergessen.

Kreativität unterstützen

Kreativität entsteht in der Regel dort, wo zwei Aspekte aufeinandertreffen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da kommt der Tischfußball ins Spiel.

Menschen kommen nur selten auf wirklich kreative Ideen, wenn ihr Fokus immer wieder auf der gleichen Sache liegt. Es braucht in regelmäßigen Abständen eine wohltuende Ablenkung ‒ bei dieser kommt dann häufig die lang ersehnte, zündende Idee.



Die Kreativität lässt sich also durch ein kurzes Spiel am Kicker effektiv anregen. Der Kopf legt seinen Fokus für ein paar Minuten auf ein ganz anderes Thema, sodass wohltuender Abstand zu der eigentlichen Aufgabe gewonnen werden kann. Das regt den Bereich im Gehirn an, der für die Kreativität zuständig ist. Der Kickertisch lässt sich damit auch als wertvolle Ideenschmiede ansehen.

Erholung von der Arbeit

Wirklich produktiv und motiviert können Mitarbeiter nur arbeiten, wenn sie sich regelmäßig eine Pause von ihrer Tätigkeit gönnen − dies sollte allgemein bekannt sein. Allerdings besteht in diesem Zusammenhang häufig das Problem, dass sie auch in ihrer Pause von ihrer Arbeit eingeholt werden und die Gedanken an die nächsten Aufgaben einfach nicht loswerden.

Auch hier bietet der Tischkicker Vorteile. Er sorgt dafür, dass sich die Spieler voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Da bleibt gar keine Zeit mehr, an die Arbeit zu denken − ansonsten wird schnell ein Gegentor riskiert.

Zudem können die Personalverantwortlichen beruhigt sein: Ein Spiel am Kicker dauert in der Regel nicht länger als wenige Minuten. Solche kurzen Pausen sorgen für regelmäßige Entlastung und damit zu einer gesteigerten Produktivität.