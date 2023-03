Wirtschaft floriert, Arbeitnehmer leben am Limit

Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2022 wieder ein starkes Plus verzeichnet. Viele Unternehmen haben Rekordumsätze erzielt und sind trotz der Folgen der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine auf gutem Kurs. Leider können aber nicht alle behaupten, dass es ihnen so geht. Zum Beispiel wissen viele Familien und Alleinstehende nicht, wie sie mit ihrem Gehalt über die Runden kommen sollen. Durch den enormen Preisanstieg von Produkten und Dienstleistungen aufgrund der Inflation können sich viele „Normalverdiener“ kein „normales“ Leben mehr leisten. Sie machen zum Beispiel keinen Urlaub mehr oder unternehmen nichts am Wochenende.

Doch wie kann das eigentlich sein? Die Wirtschaft erzielt immer wieder neue Rekorde, aber das Geld kommt bei niemandem an. Das wirkt es zumindest, wobei es in der Realität anders aussieht: Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer.

Die Schere zwischen Arm und Reich

Im Wesentlichen bedeutet die gute Wirtschaftslage, dass die Gutverdiener deutlich besser verdienen und die Normal- bis Geringverdiener nur mäßig. Sie bekommen zwar auch höhere Gehälter, aber diese Löhne sind nicht passend zur aktuellen Preislage. Im Supermarkt sind Produkte über die letzten Jahre um 30-40 % teurer geworden. Bei manchen Lebensmitteln ist es sogar noch extremer. Die Gehälter sind in dieser kurzen Zeitspanne aber nicht um 30-40 % angestiegen, außer für Arbeitstätige in Toppositionen. Wer zum Beispiel vor fünf Jahren 15 Euro die Stunde verdient hat, verdient inzwischen vielleicht 18 Euro die Stunde. Diese drei Euro machen aber keinen großen Unterschied, da einfach alles deutlich teurer geworden ist.

So langsam hat es auch einen Punkt erreicht, an dem Leute sehr unzufrieden und wütend werden. Immer mehr Leute beschweren sich über die momentane Situation, sodass sie mit Gewerkschaften Streiks anfangen. Vor Kurzem gab es zum Beispiel einen großen Streik bei IG Metall, der über mehrere Wochen ging und letztendlich auch erfolgreich war. Durch den Streik konnten die vielen Arbeitnehmer über zehn Prozent mehr Gehalt und mehrere Inflationsausgleichsprämien aushandeln.

Durch solche Aktionen kommt es wieder zu ein wenig „Normalität“, sodass Luxusprodukte wie ein Urlaub oder iPhone 14 Pro Zubehör gekauft werden können. Dennoch sollten Menschen nicht erst dafür streiken müssen, dass sie mehr Geld bekommen, sondern Firmen sollten von sich aus auf ihre Mitarbeiter zugehen. Im Endeffekt ist es ein besseres Gefühl, wenn jeder ein Stück vom Kuchen abbekommt.