Wie die Digitalisierung die Versicherungsbranche verändert

Wenn selbst traditionelle Versicherungsunternehmen die Digitalisierung als dringliches Anliegen betrachten, dann muss das Thema sehr wichtig sein. Innovationen werden aber häufig von jungen, dynamischen Start-ups gefördert bzw. gestartet. Der Grund liegt darin, dass diese Unternehmen ein neues Geschäftsmodell erfinden müssen, um alte Modelle aufzubrechen. In der Innovation liegt auch das Potenzial, dass sich Traditionelles aufbrechen lässt und mit dem neuen Geschäftsmodell viel Geld verdienen lässt. Die Digitalisierung hat sich mittlerweile auch für große, traditionell über viele Jahre bestehende Versicherungsunternehmen als Leistungspfad erwiesen. Man weiß aus zahlreichen Untersuchungen, dass Versicherungskunden nicht immer zu den loyalsten Kunden zählen. Das bedeutet für viele Unternehmen, dass diese sich sehr um ihre Kunden bemühen müssen. Auch der Abschluss eines Versicherungsvertrages bedeutet nicht, dass Kunden ihr Leben lang beim Versicherungsunternehmen bleiben.

Welche Vorteile bietet die Digitalisierung den Kunden

Die Digitalisierung hat einen großen Anteil daran, dass sich auch bei der Flexibilität des Kunden viel getan hat. Die Erklärung ist recht einfach und die jungen, dynamischen Unternehmen aus der Start-up Szene haben einen großen Anteil an dieser Entwicklung. Durch die Innovationen aus der Branche können Kunden heute praktisch 24/7 nach Versicherungsprodukten suchen. Die Produkte stehen über leicht zugängliche Plattformen jedermann zur Verfügung. Die Ortsgebundenheit wird zu einer nicht entscheidenden Frage, wenngleich auch dieser Punkt diskussionsbedürftig ist. Auch heute noch ist vonseiten der Branche oftmals zu hören, dass Kunden auf der Suche nach einem fachkundigen Berater sind, die sie persönlich betreuen können. Man darf auch das Bedürfnis nach einem persönlichen Gespräch nicht unterschätzen. Wenngleich Kunden heute alle digitalen Kommunikationsmittel nutzen können, so bleibt das persönliche Gespräch oftmals wichtig.

Hohe Fachkompetenz und persönliche Betreuung des Kunden auch weiterhin wichtig

Wenn etwa ein Stuttgarter Unternehmer für sein Unternehmen in der Stadt nach einem Versicherungsprodukt sucht, dann ist unter Umständen auch eine persönliche Begehung notwendig. Dies geht nun einmal nur durch einen lokal ansässigen Partner, der sich der Sache annimmt. Dazu bedarf es aber auch eines starken Versicherungspartners mit langer Tradition und hoher Fachkompetenz. Die ERGO Versicherung in Stuttgart weist eine hohe Fachkompetenz auf und besticht durch persönliche Betreuung gegenüber dem Kunden. Selbstverständlich stehen dem Kunden auch alle Möglichkeiten zur Verfügung, die durch die Digitalisierung heute in der Branche üblich sind.