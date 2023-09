After-Work-Events: Teambildung nach Büroschluss

Nach dem Arbeitstag noch gemeinsam mit den Kollegen Spaß haben und dabei den Teamgeist stärken – das machen After-Work-Events möglich. Unter welchem Motto das Event dabei steht, bleibt dem Unternehmen ganz selbst überlassen. Von Kochkursen bis hin zu Quiz-Partys ist hier alles dabei. Damit das After-Work-Event zum Erfolg wird, ist aber Kreativität gefragt.

Nach Büroschluss geht es zum After-Work-Event

Unter After-Work-Events versteht man gemeinsame Freizeitveranstaltungen nach der Arbeit. Die Feiern werden dabei vom Unternehmen organisiert und bieten eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag. After-Work-Events sind eine großartige Möglichkeit, um den Teamgeist zu stärken und innerhalb des Unternehmens neue Kontakte zu knüpfen. Dabei geht es jedoch nicht nur um berufliches Networking. In erster Linie steht natürlich Spaß im Vordergrund. Berufliche Themen oder gar Präsentationen sind hier fehl am Platz. Stattdessen sollte ein Blick auf die Persönlichkeiten geworfen werden, die das Unternehmen ausmachen. In bester Gesellschaft lässt sich dann gemeinsam der Alltagsstress kurz vergessen.

Kino, Quiz und Co.: Einzigartige Ideen für jede Menge Spaß

Die Auswahl an Ideen für After-Work-Events ist groß. Bevor das Fest jedoch steigen kann, muss erst einmal die passende Kulisse dafür her. Eine moderne Eventlocation in Frankfurt mit Ausblick über die Dächer der Stadt wäre zum Beispiel perfekt dafür. Es muss aber nicht immer direkt eine gemietete Kulisse sein. Das Event kann zum Beispiel auch direkt im Unternehmen selbst stattfinden. Wichtig ist nur, dass die Location Platz für alle Mitarbeiter bietet. Eine einfache und sehr beliebte Idee, um das Event besonders zu machen, sind Quiz-Abende. Dafür benötigt es auch gar nicht viel. Ein paar Getränke, leckere Snacks und natürlich ein vorbereitetes Quiz machen den Abend perfekt. Im Internet kann man sich hierfür kostenlose Quiz-Vorlagen ausdrucken. Auch sportliche Aktivitäten machen immer Spaß. Wie wäre es daher zum Beispiel mit einer Runde Minigolf oder Bowling? Dies sorgt für willkommene Abwechslung nach einem langen Arbeitstag. Ein weiterer großer Trend zeigt sich in Escape-Rooms. Hier lässt man sich mit den Kollegen in einen Raum einsperren. Um wieder herauszukommen, muss gemeinsam ein Rätsel gelöst werden. Das Motto der Veranstaltung ist quasi egal. Wichtig ist nur, dass das After-Work-Event auf die Bedürfnisse und Interessen des Teams abgestimmt ist und für eine positive Atmosphäre sorgt.

Teambuilding im Vordergrund: Wie After-Work-Events den Teamgeist stärken

After-Work-Events machen Spaß und stärken den Teamgeist. Win-Win! Durch gemeinsame Erlebnisse außerhalb des Büros wird Vertrauen in die Teammitglieder aufgebaut und die Kommunikation verbessert. Auch das gegenseitige Verständnis kann durch solche Veranstaltungen gestärkt werden. Dies wirkt sich natürlich auch positiv auf den Arbeitsalltag aus. Teams, welche regelmäßig gemeinsame Freizeitaktivitäten durchführen, arbeiten in der Regel auch im Unternehmen besser zusammen. Um die Motivation hochzuhalten und langfristig etwas Abwechslung und Spaß in den Arbeitsalltag zu bringen, sollten also regelmäßige After-Work-Events auf der Agenda stehen. Dafür sollte es am besten auch feste Termine geben, welche vorab geplant werden können.