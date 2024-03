Wespen im Unternehmen – diese Maßnahmen sind erlaubt

Wenn im Sommer plötzlich Wespen auf dem Firmengelände auftauchen, kann das unangenehme Folgen haben. Vor allem Mitarbeiter mit Allergien sind gefährdet. Deswegen sollten schleunigst geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Wespen stehen unter Naturschutz

Auch wenn Wespen gemeinhin als Plagegeister betrachtet werden, sind sie nützliche Insekten, die unter Naturschutz stehen. Deswegen ist es auch nicht erlaubt, Wespennester auf eigene Faust zu entfernen. Das Töten der Tiere ist ebenfalls untersagt und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Aufgrund dieser Rechtslage dürfen Wespennester nicht eigenhändig vom Betriebsgelände entfernt werden. Oft ist das auch gar nicht notwendig.

Bereich großzügig absperren

Ob ein Wespennest beseitigt werden muss, hängt immer von dessen Position ab. Wenn es sich direkt in der Produktionshalle befindet und die Tiere ständig die Mitarbeiter anfallen, kann es natürlich nicht dort bleiben. Wenn sich die Insekten aber im Außenbereich angesiedelt haben und das Nest nicht direkt neben dem Eingangsbereich zu finden ist, kann es an Ort und Stelle verbleiben. Um die Mitarbeiter zu schützen, sollte der Bereich großzügig abgesperrt werden. Dann haben die Tiere ihre Ruhe und es kommt wahrscheinlich auch nicht zu Stichen.

Mitarbeiter für die Gefahren sensibilisieren

Wenn das Wespennest bleiben darf, sollten die Mitarbeiter auf mögliche Risiken hingewiesen werden. Wespenstiche im Rachen oder Mundbereich können zum Beispiel lebensbedrohlich sein, da diese Körperstellen durch das Gift stark anschwellen können. Allergiker sind generell gefährdet. Sie sollten sich gegebenenfalls an den Betriebsarzt wenden und mit ihm weitere Sicherheitsvorkehrungen absprechen. Außerdem sollten die Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, dass sie die Tiere nicht unnötig reizen oder mit Lebensmitteln anlocken.

Entfernung darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden

Falls die Entfernung des Wespennestes notwendig wird, sollten damit echte Profis beauftragt werden. Üblicherweise sind Kammerjäger die richtigen Ansprechpartner. Sie können sich die Situation vor Ort genauer anschauen und dann entsprechend vorgehen. Üblicherweise wird eine Umsiedelung vorgenommen. Die Profis wissen, was sie tun und besitzen die notwendige Schutzkleidung, sodass es bei der Entfernung eines Nestes nicht so schnell zu Unfällen kommt. Nicht nur Unternehmen können ein Wespennest entfernen lassen in Bremen oder anderen Städten. Auch Privatleute können diesen Service in Anspruch nehmen.

Wespen effektiv fernhalten

Nicht immer muss ein Wespennest im Betrieb vorhanden sein, um für eine Wespenplage zu sorgen. Im Sommer kommen die Plagegeister auch gerne auf das Betriebsgelände, wenn dort etwas zu holen ist. Die Anzahl der geflügelten Besucher lässt sich jedoch mit den richtigen Vorkehrungen deutlich reduzieren:

Es sollte darauf geachtet werden, dass im Außenbereich keine süßen Lebensmittel wie Kuchen oder offene Softdrinks stehen gelassen werden.

Abfallbehälter sind immer richtig zu schließen und sollten weit weg vom Gebäude aufgestellt werden.

Altes Holz sollte entsorgt werden. Es zieht Wespen geradezu magisch an, da sie es gerne zum Nestbau verwenden.