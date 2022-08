Welche Werkzeugtasche für Radfahrer?

Mit dem Fahrrad unterwegs und im Hinterland eine Panne? Ärgerlich, wenn man kein Reparaturset dabei hat! Schnell gerät ein spitzer Gegenstand in den Reifen. Oder der Verschleiß holt einen ein. Poröse Bereiche können undicht werden, insbesondere um die Ventile herum. Für den Fall einer Panne ist es sinnvoll, eine passende Werkzeugtasche bzw. wenigstens ein Pannen-Set dabei zu haben.

Für Vielfahrer ein Muss

Diese kleinen Helfer sind besonders praktisch und problemlos am Körper bzw. Rad tragbar. Moderne Reparatursets enthalten beispielsweise Sprays für rasches Reifenflicken. Die Flüssigkeit wird einfach in den Schlauch gegeben und verschließt Löcher von innen. Die Suche nach dem Loch, um dieses via Flicken zu verschließen, ist somit hinfällig.

Tragen Sie dieses Equipment also am besten bei sich. Noch besser wäre es, wenn es in eine kleine Werkzeugtasche passen könnte. Hier kommt ein Fahrrad-Kit ins Spiel. Schon für wenige Euro bekommt man diese praktischen Fahrradtaschen. In vielen Fällen helfen sie aus der Patsche und ermöglichen es, zumindest wesentliches Werkzeug für Fahrradreparaturen immer dabei zu haben. Alternativ kann ein geeignetes Multitool verwendet werden.

Gerüstet für alle Fälle

Pannen-Sets sind leicht einsetzbar und eignen sich auch hervorragend für Anfänger. Eine genaue Anleitung liegt typischerweise bei, die Handgriffe sind meist banal. Solche Sets sind jedoch zumeist nur eine kurzfristige Lösung. Es handelt sich normalerweise nicht um echte Reparaturen. Wenn Sie glauben, dass Sie diesbezüglich mehr leisten können, ist ein umfassenderes Kit sinnvoll. Dazu benötigen Sie spezielle Werkzeuge. Zum Beispiel sollten Sie vor dem Kauf wissen, wie Sie die Reifen Ihres Fahrrads wechseln. So wissen Sie auch, welches Kit bzw. welche Inhalte Sie konkret dazu benötigen.

Eine Tasche ist viel leichter als ein Werkzeugkoffer. Außerdem ist das Toolkit mit Tasche flexibler. Das bedeutet, dass Sie es in einen Rucksack packen oder oftmals an Ihrem Fahrrad montieren können. Auch für die wichtigsten Utensilien ist Platz. Ein solches Set eignet sich besonders für unterwegs. Es gibt durchaus auch größere Werkzeugtaschen, die Ihnen viel Stauraum bieten und dennoch transportabel sind. Hierfür bieten sich Rolltaschen mit diversen Fächern an. Zusammengerollt und verschnürt sind sie dennoch transportfähig und bieten zugleich viele nützliche Fächer für Ihr Werkzeug.