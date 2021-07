Welche Vorteile der Direktvertrieb in der Pandemie bietet – Juice Plus+ als positives Beispiel

Der Direktvertrieb steht unabhängig von Inzidenzen nicht still – im Gegenteil, die Vorteile des Direktvertriebs sind gerade in Zeiten von Lockdowns klar erkennbar. Doch worum geht es eigentlich in dieser Vertriebsart? Am Beispiel von Juice Plus+ wird die Funktionsweise deutlich.

Das Beispiel Juice Plus+

Bei Juice Plus+ handelt es sich um ein in den USA gegründetes Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln fokussiert. Diese sollen durch eine ausgewogene Mischung zu einem gesunden Lebensstil beitragen. Das Unternehmen besteht seit 1970 und entwickelt sich stetig weiter, gehört aber auch schon jetzt zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche. Dazu verholfen hat ihm eine ebenfalls gut ausgewogene Mischung aus Direktvertrieb und Empfehlungsmarketing.

Wie sieht eine Mischung von Direktvertrieb und Empfehlungsmarketing aus?

Im Direktvertrieb wird prinzipiell erstmal der Zwischenhändler übersprungen. Statt das Produkt für hohe Investitionssummen bei Supermarktketten zu listen, überlässt man das Weitervermarkten den bereits überzeugten Kunden, die es weiterempfehlen. So kann ein Unternehmen wie Juice Plus+ mehr in die Qualität des Produktes investieren und die Verkaufszahlen dabei steigern. Und dank der jahrzehntelangen Erfahrung, lohnt sich die Investition, das Netzwerk baut sich weiter aus und überzeugt weiter.

Was haben die Kunden von einer Empfehlung?

Nicht in jedem Gespräch ergibt sich auch eine Gelegenheit zur Empfehlung für ein Produkt, das ist wohl klar. Stattdessen müssen Anreize geschaffen werden, eine solche Empfehlung auch auszusprechen und Gespräche hin zu authentischen Empfehlungen zu lenken. So können Juice Plus+ Mitglieder im Namen und auf Rechnung des Unternehmens weitere Kunden anwerben und so nebenbei noch Provisionen einfahren. Dabei bleiben ihnen Angelegenheiten wie Versand oder Lagerung erspart – diese verbleiben bei dem Unternehmen. Diese Strategie des Direktvertriebs und Empfehlungsmarketings spart sowohl bei den Mitgliedern als auch bei dem Unternehmen Geld und kann direkt wieder in die Optimierung des Produktes fließen – wodurch es noch mehr zufriedene Kunden gibt, die das Produkt weiterempfehlen.