Bezahlte Werbeanzeigen oder Suchmaschinenoptimierung – Welche Marketing-Strategie ist die beste?

Für mittelständische Unternehmen ist es wichtig, online von potenziellen Kunden gefunden zu werden. Es gibt verschiedene Strategien, mit denen sich dieses erreichen lässt. Während einige Firmen in erster Linie auf Suchmaschinenoptimierung und damit ein besseres Ranking bei Google und Co. setzen, konzentrieren sich andere auf bezahlte Anzeigen in Form von Google Ads, um möglichst schnelle Ergebnisse zu erzielen. Beide Methoden und auch weitere Marketing-Strategien haben ihre Vor- und Nachteile. Aber was ist für das Marketing wirklich das Beste und wie lassen sich die Erfolge messen? Diese und weitere Fragen versucht der folgende Artikel zu beantworten.

Professionelle Unterstützung durch engagierte Experten

Es ist nicht leicht, die passende Marketing-Strategie für ein Unternehmen zu entwickeln und diese dann auch noch optimal umzusetzen. Daher ist dringend anzuraten, mit einer professionellen Online Marketing Agentur zusammenzuarbeiten, die diese Aufgaben übernimmt. Gute Agenturen wissen, welche Maßnahmen den meisten Erfolg bringen und welche aktuellen Trends es zu berücksichtigen gilt.

Viele Unternehmen zögern dennoch aus Kostengründen, umfassende Hilfe bei ihrem Online Marketing in Anspruch zu nehmen. Die Investition in diesem Bereich zahlt sich aber aus, denn durch die richtigen Marketing-Maßnahmen kann die Sichtbarkeit des Unternehmens langfristig verbessert werden, wodurch die Umsätze steigen. Zudem spart die Zusammenarbeit mit den Profis Ressourcen und ermöglicht es den Verantwortlichen in der Firma, sich verstärkt auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren.

Bezahlte Werbeanzeigen können die Sichtbarkeit sofort erhöhen

Gegen Bezahlung bietet Google Ads Unternehmen die Möglichkeit, sofortige Sichtbarkeit zu erreichen. Sobald eine Kampagne erstellt und gestartet wurde, erscheinen die zugehörigen Anzeigen in den Suchergebnissen der User. Dadurch lässt sich der Traffic auf der beworbenen Website erheblich steigern. Sobald keine Anzeigen mehr geschaltet werden, ist dieser Effekt jedoch nicht mehr vorhanden.

Wer auf Google Ads setzt, muss bedenken, dass es wichtig ist, die Anzeigenkampagne so zu gestalten, dass die richtige Zielgruppe angesprochen wird. Nur so kann die erhöhte Sichtbarkeit auch tatsächlich zu höheren Umsätzen führen. Daher ist es auch bei Anzeigenkampagnen sinnvoll, eine professionelle Agentur zu beauftragen. Diese kann:

eine Zielgruppenanalyse erstellen

die passenden Suchbegriffe recherchieren

ansprechende Anzeigentexte erstellen

die Kampagne passend zum vorgegebenen Budget planen

Suchmaschinenoptimierung wirkt langfristig und nachhaltig

Im Gegensatz zu Anzeigen ist Suchmaschinenoptimierung (SEO) grundsätzlich nicht mit Kosten verbunden. Unternehmer optimieren ihre Websites aber normalerweise nicht selbst, sondern überlassen dies – natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung – professionellen Agenturen. SEO umfasst unter anderem die folgenden Maßnahmen:

Keyword-Optimierung

Verbesserung der Website-Struktur

Erstellung von hochwertigem Content

Aufbau von Links

Integration von Bildern und Videos in die Website

Optimierung der Seite für Mobilgeräte

Während die Anzeigen sofortigen Erfolg bringen, ist SEO eine langfristig angelegte Maßnahme, die niemals ganz abgeschlossen ist. Die Erfolge zeigen sich erst nach einiger Zeit, bringen dafür aber nachhaltige Vorteile mit sich, die mit Anzeigen nicht zu erreichen sind.

Meist ist die Kombination beider Strategien der beste Weg

Werbeanzeigen bringen sofortigen Erfolg, während Suchmaschinenoptimierung langfristig wirkt. In der Regel ist daher nicht die Frage, welche Strategie die beste ist, sondern wie eine gute Kombination beider Ansätze dazu führt, dass die Ziele des Unternehmens effizient erreicht werden. Erst durch die Synergie beider Methoden kann das volle Potenzial des Online-Marketings ausgeschöpft werden.