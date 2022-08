5 bewährte Methoden zur Steigerung des Website-Traffics

Viele Unternehmen tun sich schwer damit, neue und innovative Wege zur Steigerung der Besucherzahlen auf ihrer Website zu finden. Es gibt im Internet viele Fehlinformationen darüber, wie man mehr Besucher gewinnen kann. Das kann dazu führen, dass man immer wieder die gleichen müden Strategien anwendet und keine positiven Ergebnisse sieht.

Wenn Sie die Besucherzahlen Ihrer Website sowohl auf organische als auch auf bezahlte Weise erhöhen möchten, finden Sie hier 5 Methoden, die nachweislich zu Ergebnissen führen.

1. Führen Sie eine Keyword-Recherche durch

Fügen Sie immer relevante Schlüsselwörter in Ihren Inhalt ein. Die Schlüsselwörter sollten auf natürliche Weise verwendet werden und nicht so sehr in den Inhalt hineingestopft werden, dass sie von der Hauptidee ablenken oder den Leser ablenken. Es ist wichtig, dass Sie Schlüsselwörter im gesamten Inhalt verwenden, z. B. in der Meta-Beschreibung, im Seitentitel, in der URL, in den Überschriften und einige Male im gesamten Artikel.

Für die Keyword-Recherche können Sie kostenlose Tools wie den Google Keyword Planner verwenden oder auf professionellere SEO Tools setzen. Diese Tools zeigen Ihnen, welche Keywords wie oft gesucht wird, wie teuer das Keyword für Pay-per-Click-Anzeigen ist, verwandte Keywords und viele weitere wertvolle Informationen für Ihre Keyword-Strategie. Gerade bei komplexeren Situationen, wie häufig im B2B-Bereich anzutreffen, kann ein Experte für Business-to-Business (B2B)-SEO eine gute Option sein, um die wertvollsten Keywords zu identifizieren und Folgemaßnahmen abzuleiten.

2. Erstellen Sie einprägsame Inhalte

Es reicht nicht aus, einfach nur Inhalte zu veröffentlichen. Sie müssen Inhalte erstellen, die im Gedächtnis bleiben und sich von der Masse abheben. Tatsächlich sind nützliche und einprägsame Inhalte eine der besten Möglichkeiten, die Besucherzahlen Ihrer Website zu erhöhen.

Menschen nutzen Google, um spezifische, umfassende und genaue Antworten auf ihre Fragen zu finden, und Ihre Inhalte sollten diese Antworten liefern. Websites mit Blog-Inhalten generieren weitaus mehr von Suchmaschinen indizierte Seiten als Websites ohne Blog-Inhalte.

Fazit: Wenn Sie sich um die von Ihnen produzierten Inhalte kümmern, regelmäßig Beiträge veröffentlichen und recherchieren, was Ihre Zielgruppe anspricht, sind Sie bereits auf einem guten Weg den Traffic zu erhöhen.

3. Schreiben Sie Gastbeiträge

Das Verfassen von Gastbeiträgen für andere Websites ist ein effektiver Weg, um Backlinks zu generieren, den Besucherverkehr zu erhöhen und die Platzierung auf den Suchmaschinenergebnisseiten (SERP) zu verbessern. Sie sollten immer gründlich recherchieren, welche Websites in Ihrer Branche Sie für einen Gastbeitrag vorschlagen.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Inhalte der Website von hoher Qualität sind, prüfen Sie die Domain-Autorität und lesen Sie die Richtlinien für Gastbeiträge. Fragen Sie die Publikation auch, ob sie den Beitrag in den sozialen Medien veröffentlichen und Sie markieren wird.

4. Betreiben Sie aktive Social Media-Seiten

Soziale Medien spielen eine große Rolle bei der Gewinnung von Besuchern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie sie nutzen können, um die Besucherzahlen Ihrer Website zu erhöhen:

Veröffentlichen Sie Inhalte (Blogs, E-Books, White Paper, Infografiken, Videos usw.) auf Ihren Social Media-Plattformen.

Interagieren Sie mit Ihren Followern, indem Sie auf sie antworten, ihre Inhalte erneut posten und sie markieren.

Verwenden Sie relevante Hashtags

Aktualisieren Sie den Link in Ihrer Bio, um auf neue Inhalte hinzuweisen, wenn diese veröffentlicht werden.

Ändern Sie ein Titelbild, um neue Inhalte zu bewerben

Markieren Sie Influencer, die an den Inhalten interessiert sein könnten.

Fügen Sie verlockende Informationen aus dem Inhalt ein, um Menschen zu ermutigen, auf den Link zu diesem Inhalt zu klicken.

Antworten Sie anderen Personen, die nach Antworten suchen, mit Links zu Ihren Inhalten.

5. Nutzen Sie Werbung, um den Website-Traffic zu erhöhen

Werbung über die bezahlte Suche, soziale Medien und Display-Anzeigen kann ein effizienter Weg sein, um den Traffic auf Ihrer Website zu erhöhen.

Wenn Sie beispielsweise Pay-per-Click (PPC)-Anzeigen schalten, ist es wichtig, mit einer Kampagne und einigen verschiedenen Anzeigengruppen zu beginnen, die die Keywords enthalten, die Sie am meisten ansprechen möchten. Sobald die Kampagnen beginnen, sehen Sie, wie sich die Zielgruppen bei verschiedenen Schlüsselwörtern verhalten. Vielleicht führte ein Schlüsselwort nur zu Impressionen, die den Website-Traffic nicht erhöhten, während ein anderes zu Klicks und Konversionen führte.

