Was man als Sicherheitsbeauftragter wissen muss

Sicherheitsbeauftragte (SiBe) sind in Unternehmen dafür zuständig, an der Umsetzung der gesetzlichen Arbeitssicherheit und des Schutzes der Gesundheit der Mitarbeitenden aktiv mitzuwirken. Sie helfen dabei, die entsprechenden Schutmaßnahmen umzusetzen und durchzusetzen. Sicherheitsbeauftragte sind nicht gleichzusetzen mit Fachkräften für Arbeitssicherheit, sondern haben lediglich eine unterstützende und begleitende Funktion.

Verpflichtung zu Einsetzung eines Sicherheitsbeauftragten

Der Gesetzgeber legt fest, dass jedes Unternehmen beziehungsweise jeder Betrieb, der mehr als 20 Personen beschäftigt, verpflichtet ist Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. Die Träger von Unfallversicherungen haben dabei grundsätzlich die Möglichkeit, eine Regelung vorzunehmen, die von der Anzahl 20 Mitarbeitende abweicht. Begründet wird dies mit der jeweils vorliegenden Gefährdungssituation eines Betriebes.

Sicherheitsbeauftragte müssen in der Lage sein, in ihrem Unternehmen beziehungsweise dem Arbeitsbereich, in dem sie tätig sind, grundlegende Gefahren zu erkennen. Diese Gefahren beziehungsweise Gefährdungen beziehen sich dabei auf den Bereich der Arbeitssicherheit. Risiken für mögliche Unfälle sowie für die Gesundheit sollen so möglichst frühzeitig erkannt und behoben werden.

Schulung von Sicherheitsbeauftragten

Es ist sinnvoll, die bestellten Sicherheitsbeauftragten in ihrem Aufgabenbereich sinnvoll zu schulen, damit sie ihre Aufgaben nach den neuesten Sicherheitsstandards umsetzen können. Rechtlich besteht zwar keine Verpflichtung für eine Sicherheitsbeauftragter Schulung für Betriebe, es ist jedoch für renommierte Unternehmen in der Regel Usus, sich um adäquate Fortbildungen zu kümmern.

Qualifizierte und hochwertige Schulungen basieren auf einem Konzept bestehend aus Grund- und Aufbauseminar. Zunächst geht es um eine Erstschulung, die wesentliche Fakten vermittelt und einen entsprechenden Wissensstand zur Arbeitssicherheit in Betrieben vermittelt. Im weiteren Verlauf dient ein Fortbildungsseminar zu einem späteren Zeitpunkt einer Auffrischung und gegebenenfalls Erweiterung der erworbenen Kenntnisse. Als zeitlicher Rahmen sind hierfür etwa drei bis fünf Jahre nach der ersten Schulung eine passende Option.

Konkrete Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

Jedes Unternehmen muss sich zu darum kümmern, die Bedingungen für einen sicheren und gesunderhaltenden Arbeitsplatz für alle Mitarbeitenden zu erfüllen. Fachkräfte für Arbeitssicherheit

sind hierbei für die Entwicklung von Maßnahmen und deren Umsetzung verantwortlich. Damit dies sinnvoll möglich ist, agieren vom Unternehmen ernannte Sicherheitsbeauftragte als eine Art Multiplikatoren. Das damit verbundene Aufgabenfeld ist vielfältig und umfasst unter anderem:

Erkennen von Sicherheitsmängeln und Informationsweitergabe an verantwortliche Personen

Überprüfen bestehender Schutzeinrichtungen

Hinweise geben zu sicherheitsbewusstem Verhalten

Teilnahme an Terminen rund um die Arbeitssicherheit

Ansprechperson sein für Mitarbeitende

Teilnahme an Unfalluntersuchungen

Wichtige ergänzende Fakten

Sicherheitsbeauftragte in Betrieben sind zu keiner Zeit verantwortlich für die Einhaltung des Gesundheitsschutzes sowie der Sicherheit am Arbeitsplatz. Hier ist nur das Unternehmen selbst in der Verantwortung inklusive sämtlicher daraus resultierender Pflichten.

Sicherheitsbeauftragte werden ausschließlich als ein mitwirkendes Bindeglied eingesetzt, das an der Umsetzung entsprechender Maßnahmen aktiv unterstützend beteiligt ist. Sie helfen anderen Mitarbeitenden dabei, sich jeweils sicherheitskonform zu verhalten, geben hierzu Anregungen und weisen auf Missstände hin, die ihnen auffallen.

Das Ziel für den Einsatz von Sicherheitsbeauftragten ist die grundlegende Verbesserung der Qualität der Sicherheitsmaßnahmen in Betrieben. Die Tätigkeit selbst ist „ehrenamtlich“ und erfolgt im Rahmen des regulären Angestelltenverhältnisses.