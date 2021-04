Narzissmus wird häufig mit starker Selbstverliebtheit gleichgesetzt. Personen, die als Narzissten oder Narzisstinnen bezeichnet werden, haben eine für den anderen unverkennbare Selbstbewunderung und werden meist als arrogant wahrgenommen. Sie sind auf sich selbst bezogen und nehmen andere Personen in ihrem Umfeld als geringschätziger wahr. Narzissmus zeigt sich in einer Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, sodass ein narzisstisches Verhalten immer im Kontext betrachtet werden muss. Nach ICD-10 und DSM-5 liegt ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bewunderung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu Grunde.

Woran erkennt man Narzissmus?

In jedem Fall gilt es zunächst zwischen Narzissmus und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu unterscheiden. Während Narzissten sich selbst gerne in Szene setzen, sehr ehrgeizig und daher oft in Führungspositionen anzutreffen sind, nehmen bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung Eigenschaften wie Bewunderung und der permanente Drang nach Aufmerksamkeit stark zu. Gleichzeitig entwickelt sich eine Unfähigkeit die Bedürfnisse anderer Personen wahrzunehmen oder diese überhaupt anzuerkennen. Oft fühlen sich Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nur dann gut, wenn sie andere klein machen und deren Leistungen abwerten. Vor allem das Umfeld leidet unter einem solchen zerstörerischen Verhalten. Ein Narzissmus Test erlaubt eine erste Einschätzung, ob sich im Umfeld ein Narzisst befindet oder wenn man selbst vermutet narzisstische Grundzüge zu besitzen.

Warum wird man zu einem Narzissten?

Obwohl man es aufgrund der Außendarstellung nicht vermuten würde, haben aber die meisten Narzissten einen geringen Selbstwert, den sie mit der starken Selbstdarstellung verdecken wollen. Personen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, sind stark auf die Anerkennung von anderen angewiesen. Wenn anderen Menschen abgewertet und die eigene Person aufgewertet wird, sind negative Gefühle für Narzissten leider zu bewältigen. Sollten Narzissten gekränkt werden, sind Wutausbrüchen keine Seltenheit.

Welche Ursachen hat Narzissmus?

Es gibt unterschiedliche Ansichten was die Ursachen von Narzissmus sind. Viele, die früher alles bekommen haben und daher keinerlei Enttäuschung erleben mussten, scheinen eher narzisstische Eigenschaften zu entwickeln. Andere wiederum legen nahe, dass in frühster Kindheit die Liebe an Leistungen geknüpft wurde und daraus ein Selbstschutzkonzept entstand. Diese Hypothesen sind natürlich wissenschaftlich schwer überprüfbar. Zudem sollen Gene eine große Rolle spielen und einen Einfluss auf die Persönlichkeitsstörung haben. Sie zählt nach Studien daher zu den am stärksten genetisch beeinflussten Persönlichkeitsstörungen.