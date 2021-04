Was ist Forex Trading? Wie kann man online an der Börse handeln?

Frankfurt (ots) - Kritik an den neuen Mittelstandssegmenten der Börsen / "In Wahrheit handelt es sich um hochspekulative Bonds" / Um die Papiere zu durchschauen, sei Spezialisten-Wissen nötig / "Die Börsen schieben die Verantwortung einfach auf den Anleger ab"Scharfe Kritik an den neuen Börsen-Segmenten für sogenannte Mittelstandsanleihen hat Frank Laufenburg…