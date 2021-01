Online-Marketing und E-Commerce sind die Trends der Stunde. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder das Wort “SEO”. Doch was ist SEO überhaupt? Was genau macht eine SEO Agentur? Kann ich auch ohne SEO erfolgreich sein?

Erfahren Sie hier, welche wichtige Rolle SEO im Online-Marketing spielt und wie eine Online-Marketing-Agentur es schafft, Unternehmen ganz nach oben in der Suchergebnisliste bei Google zu bringen.

Was ist SEO?

SEO ist die Abkürzung von Search Engine Optimization. Das heißt übersetzt: Suchmaschinenoptimierung.

Und damit ist auch schon das Wichtigste gesagt: SEO sorgt dafür, dass ein Unternehmen möglichst weit oben in der Suchergebnisliste der Suche im Internet erscheint.

Welche Suchmaschine ist in Deutschland die Wichtigste?

Google ist in Deutschland die bei weitem wichtigste Suchmaschine. Daher ist es immens wichtig, dass ein Unternehmen bei Google weit oben in den Suchergebnissen auftaucht, sobald die Suchbegriffe (auch Keywords genannt) eingegeben werden, die für das jeweilige Unternehmen wichtig sind.

Welche Rolle spielen Keywords bei SEO?

Keywords sind sehr wichtig für SEO. Am Anfang jeder SEO-Betreuung wird eine SEO Agentur immer gemeinsam mit dem Unternehmen die wichtigsten Keywords definieren. Keywords können übrigens sowohl aus nur einem Wort als auch aus einer Kombination von Worten bestehen. So werden z.B. Steuerberater oft unter dem Keyword “Steuerberater + Stadt” (Beispiel: Steuerberater Köln) gesucht oder unter z.B. “Steuerberater für Influencer”. Falls ein Steuerberater also auf Influencer spezialisiert ist, wird es für ihn wichtig sein, unter diesem Suchbegriff ganz oben in der Suchergebnisliste bei Google zu erscheinen. Möglichst auf der ersten Seite der Suchergebnisse – denn nur wenige Nutzer (auch “User” genannt) schauen auf weitere Seiten. Anfragen und damit Umsatz erzielen in erster Linie die Unternehmen, die auf der ersten Seite erscheinen.

Was macht eine Agentur, damit man oben in den Suchergebnissen erscheint?

Eine SEO Agentur wird mit Hilfe von vielen Einzelmaßnahmen, die zusammengenommen die SEO-Strategie darstellen, dafür sorgen, dass ein Unternehmen weit oben in der Suchergebnisliste erscheint. Möglichst auf der ersten Seite und natürlich am besten auf dem ersten Platz der sogenannten organischen Suche (das sind die Suchergebnisse, die unter den Anzeigen erscheinen). Für die Anzeigen muss man zahlen – die Suchergebnisse darunter müssen nicht extra bezahlen – Man sollte aber zwingend in SEO investieren – denn von alleine kommt man da oben nicht hin.

Welche Maßnahmen führt eine Agentur durch?

Um für das Unternehmen einen Platz weit oben in der Suchergebnisliste zu erzielen, sind eine Fülle von Maßnahmen notwendig, die sich in OnPage– und OffPage-Maßnahmen unterteilen lassen. Dazu gehören z.B. sowohl die Erhöhung der Ladegeschwindigkeit und die inhaltliche Optimierung der eigenen Website (OnPage) als auch die Generierung von Backlinks auf die eigene Seite und Social-Media-Signale, die auf die eigene Seite verweisen (OffPage).

Fazit

Wer langfristig als Unternehmen erfolgreich sein will, kommt um gutes SEO nicht herum. Daher: Am besten sofort starten und die gute SEO-Agentur beauftragen!