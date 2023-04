Die Warteliste wird länger: Warum Kunden bei der Digital Faktor GmbH aus München Schlange stehen

Anzeige

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Digital Faktor GmbH begann im Jahre 2015 mit dem Gewinn der ersten Auszeichnung als Start-up. In diesem Jahr konnten wir uns mit unserer Firma unter der Leitung von Dimitri Haußmann gegen 100 anderen Start-ups durchsetzen und die Jury von unserer Arbeit und Leistung überzeugen. Aber wie genau ist das gelungen? Es gibt auf dem Markt viele Werbeagenturen und die Konkurrenz ist groß. Was also, ist die Erfolgsgeschichte der Digital Faktor GmbH und wie kommt es, dass es bei uns inzwischen lange Wartelisten für neue Kunden gibt?

Zunächst einmal waren für den Erfolg maßgeblich die innovativen und modernen Geschäftsideen verantwortlich. Bei der Digital Faktor GmbH war man nicht mit altbewährtem zufrieden, sondern hat sich stattdessen dazu entschieden, neue Lösungen und Ansätze auszuprobieren. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen neue Kunden anlocken und von sich überzeugen konnte. Hinzu kommt außerdem eine exzellente Erfolgsquote bei den Projekten. Über 100 Projekte wurden laut Geschäftsführer Dimitri Haußmann bereits erfolgreich für Kunden aus der gesamten D-A-CH-Region umgesetzt.

Es gibt aber noch ein weiteres Erfolgsrezept, welches der Digital Faktor GmbH stetig neue Kunden einbringt und so dazu führt, dass die Wartelisten länger werden: Spezialisierung und besonderes Fachwissen im Bereich Online-Portale, inklusive einer jeden, denkbaren Nische. Manch einer mag sich fragen, was der Unterschied zwischen der Digital Faktor GmbH und den anderen Werbeagenturen ist. Auf den ersten Blick machen schließlich alle dasselbe. Die meisten Werbeagenturen müssen sich jedoch um ein breites Spektrum an Dienstleistungen kümmern. Sie übernehmen Webseiten, Onlineshops, Buchungsportale und sind darüber hinaus auch in diversen anderen Bereichen aktiv. Die Digital Faktor GmbH auf der anderen Seite hat sich ausschließlich auf die Entwicklung von Onlineshops und Web Portalen spezialisiert.

Stolz berichtet Dimitri Haußmann darüber, wie man sich hier mit der Technik und den Besonderheiten von Web Portalen und Onlineshops auskennt. Man merkt sofort, dass es sich hier um eine Leidenschaft und nicht bloß um einen Job handelt. Eine Leidenschaft, die sich auch in dem Team widerspiegelt. Die Digital Faktor GmbH verfügt über ein erfahrenes Team, welches mit Leidenschaft in den jeweiligen Bereichen tätig ist. Ein wichtiger Faktor beim Erfolg und eines der größten Merkmale, in denen sich die Digital Faktor GmbH von den anderen Unternehmen der Konkurrenz unterscheidet. Die Fakten sprechen für sich, denn innerhalb von wenigen Jahren hat die Digital Faktor GmbH zahlreiche Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Umsetzung Ihrer Projekte unterstützt und seine Kunden umfangreich beraten, betreut und begleitet.

Darum wird die Warteliste länger

Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach einem Weg in die Selbstständigkeit und welche Möglichkeit ist da interessanter als das Internet? Aber nicht nur das. Auch viele Unternehmen entscheiden sich dazu, ihre Produkte oder Dienst auch online anzubieten. Als eine der führenden Agenturen in der D-A-CH Region hat sich Digital Faktor hier bereits einen Namen gemacht und ist daher für viele Kunden die erste Anlaufstelle. Auch aufgrund der hohen Erfolgsquote, die wir vorweisen können.

Das führt jedoch auch dazu, dass wir mehr Kundenanfragen bekommen, als wir bearbeiten können. Die Folge ist eine Warteliste. Diese wird insbesondere in der letzten Zeit stetig länger, sodass wir uns dazu entscheiden mussten, Projekte in einem Erstgespräch zu analysieren und zu schauen, ob es Aussichten auf Erfolg gibt. Ist das Vorhaben vielversprechend, dann setzen wir es in die Tat um. Dennoch führt aber kein Weg an der Wartelist und einem Beratungsgespräch vorbei. Kunden, die ein Interesse daran haben, dass die Digital Faktor GmbH einen Onlineshop oder ein Portal entwickelt, sollten sich daher bereits frühzeit mit unseren Experten in Verbindung setzen. Ansonsten sind leider längere Wartezeiten möglich und das geplante Projekt könnte sich verschieben.

So läuft die Zusammenarbeit mit der Digital Faktor GmbH aus München ab

Grundsätzlich beginnt die Zusammenarbeit mit der Digital Faktor GmbH mit einem Bewerbungsgespräch bzw. mit einer Erstberatung. Die Kunden setzen sich mit der Agentur in Verbindung und stellen ihr Vorhaben bzw. Projekt vor. Dieses wird durch die Experten der Digital Faktor GmbH überprüft und wenn es Aussicht auf Erfolg hat, wird das Projekt durch die Agentur unterstützt.

Die Unterstützung umfasst dabei alle wichtigen Bereiche. Bereits zu Beginn beteiligt sich die Digital Faktor GmbH an der Planung und Umsetzung und bringt eigene Ideen mit ein, die das Projekt verbessern können. Sobald die Planung abgeschlossen ist, kümmert sich die Agentur um die Entwicklung, Programmierung und Umsetzung. Hier beginnt die eigentliche Arbeit, der Erstellung eines Produktes. Ist auch diese Aufgabe erledigt, dann kümmert sich das Expertenteam der Digital Faktor GmbH um die Vermarktung und um den Vertrieb. Die ganze Zeit über ist das Unternehmen dabei als Ansprechpartner an der Seite des Kunden.

Auch nach dem Abschluss der Arbeiten an dem Projekt geht die Zusammenarbeit in der Regel noch weiter. Die Digital Faktor GmbH kümmert sich um Aktualisierungen, Updates und um die Erweiterung neuer Funktionen. Mit anderen Worten: Bei der Digital Faktor GmbH aus München und Berlin handelt es sich um eine Full-Service-Agentur, die alle Bereiche eines Projektes abdeckt und den Kunden von Anfang bis Ende begleitet.

Das Konzept war so erfolgreich, dass die Agentur inzwischen nicht mehr alle Anfragen bearbeiten kann. Angesichts dessen wurde für Projekte mit guten Aussichten auf Erfolg eine Warteliste eingeführt. Andere Projekte, die weniger Aussicht auf Erfolg haben, werden unter Umständen von der Agentur abgelehnt.

Online Produkte und digitale Dienstleistungen: unser Spezialgebiet

Heute gibt es eine Vielzahl an Onlineshops, Lernportalen, Buchungs- und Event-Portalen usw. Mit anderen Worten: Es gibt reichlich Angebot und viel Konkurrenz. Lohnt es sich da überhaupt noch, mit einer eigenen Plattform den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen? Die Antwort lautet ja. Zumindest dann, wenn Sie über eine gute Idee mit einem ausgereiften Konzept verfügen. Ferner benötigen Sie eine professionell umgesetzte Plattform sowie ein gutes Marketing und eine Zielgruppe, die Sie erfolgreich für sich und Ihr Projekt begeistern können. Keine einfache Aufgabe, wenn man sich das Angebot anschaut.

Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir haben uns nicht nur auf digitale Lösungen jeder Art spezialisiert, sondern bringen mit der Die Digital Faktor GmbH auch Tag für Tag neue Plattformen trotz Konkurrenz erfolgreich auf den Markt. Wir nutzen unsere Expertise, um unsere Projekte erfolgreich werden zu lassen. Denn wir sind hier Spezialisten. Wir machen nichts anderes und haben darüber hinaus eine echte Leidenschaft für Online-Portale entwickelt. Daher können wir dabei helfen, viele Projekte erfolgreich auf den Markt zu bringen. Sehen wir keine Erfolgsaussichten, dann nehmen wir das Projekt nicht an und teilen unseren Kunden mit, dass wir Ihnen nicht helfen können. Ehrlichkeit währt nämlich unserer Meinung nach am besten.

Digitale Lösungen wie Web Portale sind lukrative Einnahmequellen

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Die Menschen kaufen immer mehr und immer häufiger online ein. Das ist auch der Grund, warum es heute so viele Unternehmen sich für digitale Lösungen und Plattformen im E-Commerce entscheiden. Die meisten existieren ohne Probleme, obwohl der Markt hart umkämpft ist. Es ist also nach wie vor durchaus lukrativ, mit einer soliden Geschäftsidee und einem guten Konzept den Sprung ins E-Commerce-Business zu wagen. Aber: Der Schritt muss gut durchdacht und gründlich geplant werden. Nur so hat das Projekt eine Aussicht auf Erfolg.

Wer Interesse an der Entwicklung von einem eigenen, innovativen Projekt hat, kreativ ist und glaubt, dass er mit seinem Projekt auf dem Markt Erfolg hat, der kann sich jederzeit mit der Digital Faktor GmbH in Verbindung setzen. Die Erstberatung ist völlig unverbindlich und für den Kunden kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Digital Faktor GmbH. Das Team freut sich immer darauf, von neuen Projekten zu hören.